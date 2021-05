Vuoi sfruttare al meglio il tuo balcone o il tuo giardino? A Torino, da oltre vent’anni M.F. progetta e seleziona le soluzioni che fanno per te. Sono i piccoli momenti quotidiani che viviamo nelle nostre abitazioni a rendere speciali le giornate e creare preziosi ricordi. Un cena in giardino riparati da un elegante pergola, un pranzo sul balcone protetti dal sole grazie una tenda, o l’aria frizzante che entra in casa al mattino per rinfrescarla.

Balconi e giardini, piccoli e grandi che siano, spesso non vengono sfruttati per tutte le loro potenzialità.

Con l’estate in arrivo vogliamo parlarti delle proposte per aiutarti e vivere al meglio gli spazi aperti di casa tua. Potrai inoltre approfittare di Bonus, Ecobonus e detrazioni per ammortizzare notevolmente la spesa.

Aria fresca in casa senza antipatici insetti grazie alle zanzariere

Arieggiare gli ambienti è molto importante. Nessuno di noi però vorrebbe in casa vespe, zanzare, mosche e cimici e per questo spesso si rinuncia ad aprire le finestre.

Con le zanzariere non ci saranno più questi rischi e potrai godere dell’aria fresca ogni volta che vorrai. Il colore dell’infisso sul quale la zanzariera verrà installata è personalizzabile per armonizzarsi a quelli già presenti. Anche la rete è possibile sceglierla tra diversi colori tra cui nocciola, grigio, nero e grigio/nero metallizzato riflettente.

Sono molto sottili e grazie al minimo ingombro non si noteranno neppure. Inoltre grazie all’avvolgimento sicuro non rischierai un’apertura improvvisa.

Facili da pulire autonomamente con un panno inumidito di acqua e aceto hanno la caratteristica di far trasparire la luce.

La tua casa sarà piacevolmente illuminata, arieggiata e non rischierai di trovarti antipatici insetti in casa.

Una nicchia per rilassarti all’ombra di una tenda parasole

Terrazzi esposti al sole possono essere abbandonati e non utilizzati, ma grazie a una tenda da sole sarà possibile rendere anche un piccolo spazio un luogo ideale per rilassarsi.

Sai che proprio ora sto scrivendo questi consigli dal balcone di casa mia riparato da un tenda da sole? È rilassante avere un ufficio all’aperto. Le nostre tende sono personalizzabili secondo le tue esigenze o per armonizzarsi con quelle degli altri condomini.

Con le tante opzioni di tessuti, colori e fantasie avrai solo l’imbarazzo della scelta. A seconda delle dimensioni M.F. Tende Torino insieme te il tipo di tenda più adatto e non dovrai preoccuparti in caso di vento o maltempo. Le strutture delle nostre tende parasole sono garantite e robuste.

Che si tratti di un bacone grande o piccolo potrai finalmente utilizzarlo al meglio creando uno spazio a tua misura.

Pergole con tende scorrevoli, la soluzione perfetta per dare eleganza al giardino