Idee regalo uomo e donna

Doxbox.it è un e-commerce davvero “sui generis”, un sito web che fa rima con originalità.

Nelle varie categorie che compongono questo sito è possibile trovare idee regalo uomo originali e fantasiosi, lo stesso per le donne, e sono molto frequenti delle creazioni particolari, pressoché introvabili nel commercio tradizionale.

Doxbox.it è un autentico calderone di idee regalo per lui e per lei e può accontentare qualsiasi esigenza anche per quanto riguarda il budget di spesa disponibile.

Le categorie di Doxbox.it

L’e-commerce Doxbox.it è suddiviso in diverse categorie, a cominciare da quella dedicata all’abbigliamento, in cui è possibile trovare tante idee regalo per lui come accessori ed articoli particolari, dall’abito sexy alle pantofole buffe, dai costumi per Carnevale alle calze colorate.

Altrettanto ampia è la categoria Casa, anch’essa ricchissima di proposte insolite, la quale è suddivisa nelle sottocategorie Arredo, Cucina, Bagno, Tazze e Bicchieri, Lampade e Giardino.

Altra categoria assai originale è quella dedicata ai gadget, in cui si possono trovare giochi, gadget per ufficio, tecnologici e di molte altre tipologie ancora.

La categoria Nerd include una vasta gamma di articoli a tema, dedicati esattamente a Star Wars, Harry Potter, Marvel e DC Comics ottimi come idee regalo maschili.

Le tantissime idee regalo di Doxbox.it

Come si accennava in precedenza Doxbox.it è un sito ricchissimo di idee regalo per uomo e per donna, e oltre a questo va sottolineato che questo e-commerce guida il navigatore nella scelta del dono più in linea con le sue necessità in un modo molto efficace.

La categoria Idee Regalo infatti differenza le sue proposte non solo in regali per lui e per lei, ma anche in base al tipo di ricorrenza: per visualizzare delle opzioni interessanti non bisognerà fare altro che cliccare sulle categorie Regali per Natale, Regali per la Pasqua, Regali per viaggiatori e via discorrendo.

La ricerca può essere filtrata anche per fascia di prezzo dell’articolo, e anche questo agevola non poco l’individuazione del regalo “ideale”.

Un servizio efficiente e professionale

L’e-commerce Doxbox.it è molto interessante non solo per la grande varietà di proposte e per la loro così spiccata originalità, ma anche per l’ottimo servizio assicurato ad ogni cliente.

Le spedizioni sono molto rapide e sono eseguite sempre in 24/48 ore per quel che riguarda i giorni lavorativi; quando si acquista online, dunque, non bisognerà affatto attendere a lungo per vedersi consegnare ciò che si è acquistato.

Il cliente ha 30 giorni di tempo per far valere il suo diritto “soddisfatti o rimborsati”, inoltre va sottolineato che l’e-commerce offre svariati metodi di pagamento e mette a disposizione un valido servizio di assistenza clienti fruibile sia tramite email che attraverso linea telefonica.

Prezzi interessanti e grande convenienza

I prezzi proposti da Doxbox.it sono molto interessanti, anzi risultano eccessivamente bassi in rapporto alla grande originalità dei prodotti proposti come idee e regali originali per lui davvero interessanti.

Questo sito Internet fa rima con convenienza anche per quanto riguarda le spese di spedizione, essendo completamente gratuite per tutti gli ordini che superano l’importo complessivo di 69 €.

Per tutti gli importi inferiori a questa cifra, ad ogni modo, le spese sono comunque più che accessibili, essendo pari a 5,90 €.

Solo laddove si opzioni il pagamento in contrassegno, ovvero in contanti alla consegna, è necessario prevedere una spesa ulteriore di 3,50 €.

Puoi trovare quindi regali originali per lui e per lei a prezzi vantaggiosissimi.