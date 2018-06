Piquadro è da sempre sinonimo di eccellenza e di estrema raffinatezza e per chi ricerca sempre prestazioni senza compromessi il negozio Piquadro di Torino è indubbiamente la soluzione perfetta. Tutti infatti conoscono la qualità di questi prodotti, ma probabilmente invece non tutti conoscono i test a cui sono sottoposti i prodotti Piquadro per essere insuperabili sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Forse i più informati avranno sentito parlare di come avviene la concia delle pelli destinate a diventare cartelle, zaini e portadocumenti per chi vuole portare sempre con sé fascino e praticità, ma dietro ogni prodotto c’è qualcosa di più: c’è la cura minuziosa per ogni dettaglio e l’attenzione a rendere ciascun prodotto capace di affrontare tutte le sfide della quotidianità.

Ogni prodotto è stato ampiamente testato in modo estremamente approfondito per poter garantire solo la miglior resa a chi non si accontenta ma vuole solo il meglio.

Anche le caratteristiche più impensate sono state esaminate con cura: è stato misurato anche il ph della pelle di ciascuna cartella ed è stato fatto un esame molto puntuale per verificare anche eventuali scolorimenti o la resistenza in situazioni estreme ovvero in presenza di acqua o sudore.

La massima cura per garantirti sempre i massimi livelli.

A Torino i prodotti Piquadro sono su misura per te

I prodotti Piquadro in Torino sono stati pensati esattamente su misura delle persone che ne devono usufruire. Uno dei test che vengono fatti è quello della resistenza al peso. Prima di essere commercializzati, manici, spallacci e tracolle vengono testati per verificare il comportamento di zaini e borse una volta che sono stati caricati. Solo dopo queste misurazioni vengono fissati, garantendo così la massima funzionalità e soprattutto ottima capienza e resistenza.

Questi non sono dettagli irrilevanti e soprattutto non sono accortezze a cui tutti pensano.

Test di resistenza per misurare ogni cosa, ma soprattutto il dettaglio più importante: la capacità di durare a lungo diventando fidati compagni di coloro che le hanno scelte per averle come alleate nelle sfide quotidiane. Ecco che cosa rende i prodotti Piquadro amatissimi a Torino.

Veneziani, il tuo punto di riferimento Piquadro in Torino

Veneziani dopo anni di esperienza nel settore al servizio delle persone e delle loro esigenze è diventato un punto di riferimento per il marchio Piquadro a Torino.

Prodotti innovativi e di grande qualità selezionati con cura e proposti con grande intelligenza per rispondere nel modo migliore a tutte le necessità di chi per il proprio lavoro e per il proprio tempo libero desidera solo il meglio e non vuole scendere a compromessi.