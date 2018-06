Dove noleggiare fotocopiatrici a colori a Roma

L’acquisto di una fotocopiatrice, si sa, comporta una spesa non indifferente, soprattutto se la si vuole a colori e con varie funzioni.

Al giorno d’oggi si possono ridurre questi costi … prendendola a noleggio.

Nelle grandi città come Roma ormai sono diverse le aziende che offrono questa opportunità a prezzi davvero vantaggiosi. Tra queste c’è la Nike Service in Via Fabio Numero 12/14 che ha pensato di offrire in prestito ai suoi clienti prodotti di qualità, che non hanno nulla da invidiare alle fotocopiatrici acquistate nuove.

Non solo: c’è addirittura la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali potendo detrarre dalle tasse i canoni di noleggio. Non c’è neppure il problema di dove mettere la fotocopiatrice, perché viene consegnata con un comodo mobiletto dove riporre i toner di scorta, le istruzioni d’uso e quant’altro. Sicuramente in un periodo di crisi come questo è una valida opportunità da valutare per ridurre sensibilmente i costi di gestione.

CHE SERVIZI OFFRONO LE STAMPANTI A COLORI DATE A NOLEGGIO?

Innanzitutto c’è da dire che i canoni di noleggio sono estremamente vantaggiosi: poco più di 100 euro per 36 mesi di utilizzo + un irrisorio contributo per ogni fotocopia fatta (possibilità di scegliere se solo bianco e nero o a colori).

Inoltre:

– installazione e manutenzione tecnica compresa nel prezzo.

– fornitura di toner ed eventuali pezzi di ricambio inclusi nel noleggio

– assistenza tecnica continua, anche 24 ore su 24.

– riproduzione automatica fronte/retro.

– possibilità di noleggiare fotocopiatrici a colori multifunzioni in grado di scannerizzare documenti e stampare files da computer.

– velocità elevata e ottima qualità di riproduzione e stampa sia a colori che in bianco e nero.

E’ possibile anche, ma questo non è incluso nel noleggio, aggiungere degli accessori come il fax, il fascicolatore oppure dei cassetti aggiuntivi.

Per scegliere il tipo di fotocopiatrice a colori più adatta ad ogni esigenza, la persona incaricata al noleggio saprà andare incontro al cliente indicando la migliore soluzione possibile.

COME SCEGLIERE IL NOLEGGIO MIGLIORE A ROMA?

A Roma c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra le aziende che noleggiano le fotocopiatrici a colori. Su internet è possibile entrare nei siti di questi fornitori, comparare i prezzi e mettersi in contatto con loro per trovare la soluzione migliore alle proprie necessità.

Come già detto qui sopra è un’ottima opportunità per ridurre i costi di gestione di un ufficio, considerando poi il fatto che il costo del noleggio è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

Non solo … allo scadere del contratto di noleggio triennale, sempre se il cliente è d’accordo, viene stipulato un nuovo contratto e la fotocopiatrice sostituita con un’altra praticamente nuova. Quindi c’è anche un continuo ricambio di prodotti sempre più all’avanguardia.

E allora perché non approfittare di questa notevole opportunità? In un mondo poi dove la tecnologia avanza a ritmi frenetici, questa può essere una occasione per stare al passo coi tempi e rinnovarsi continuamente. Ne gioverà la vostra immagine aziendale agli occhi dei clienti (grazie a fotocopie a colori) e i vostri costi diminuiranno sensibilmente.