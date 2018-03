Il vostro viaggio a Ischia inizia da qui. Che scegliate di raggiungere questa isola a bordo di un traghetto o aliscafo, infoischia.com vi offrirà orari e informazioni sui principali collegamenti tra la terraferma e Ischia.

Quando si parla di Ischia si evoca una delle più frequentate perle del Golfo di Napoli.

Un luogo incantevole che da sempre attira migliaia di turisti ogni anno, alla ricerca di bellezza e relax.

Dalle terme alle splendide calette che costeggiano l’isola, Ischia è una meta capace di regalare sempre scorci inaspettati e l’accoglienza che solo gli ischitani sanno regalare.

Senza parlare della gastronomia che in questa terra si alimenta di un grande patrimonio di materie prime che cresce grazie a condizioni climatiche eccezionali e al sole di questa meravigliosa isola.

Per non parlare dei numerosi piatti locali frutto della sapienza e delle tradizioni di una terra ricca di tradizioni.

Andare ad Ischia in auto o senza?

Grazie ai traghetti è possibile imbarcare la propria macchina e girare l’isola in maniera autonoma oppure si può decidere di parcheggiare l’auto in una delle numerose aree di sosta presenti in prossimità degli scali di imbarco.

Se si decide di portare la propria macchina a Ischia, bisogna però essere preventivamente informati dei periodici blocchi della circolazione veicolare che potranno impedirne l’utilizzo. Da tenere presenti inoltre l’esistenza sull’isola di ampie zone urbane interdette alle auto.

Informarsi renderà ogni viaggio più comodo e sereno

Organizzare un viaggio significa poter pianificare ogni fase con attenzione e avere tutte le imformazioni in tempo reale utili a organizzare ogni spostamento senza

Dove vedere gli orari per itraghetti ad ischia inutili perdite di tempo. Potendo conoscere in anticipo prezzi e orari dei collegamenti via mare.

Per scegliere sempre il mezzo più adatto alle vostre esigenze logistiche: aliscafo per essere più rapidi. Traghetto per traversate meno veloci ma con la comodità di poter portare con voi la vostra auto.

Conoscere gli orari dei traghetti Ischia vi permetterà inoltre di poter pianificare in maniera ottimale le coincidenze con i vostri transfer aerei o ferroviari. I principali porti di imbarco dalla terraferma, infatti, sono serviti dalle aziende di trasporto pubblico locale e dalla loro rete di pullman e bus navetta.

I porti per raggiungere Ischia

Per arrivare a Ischia è possibile imbarcarsi direttamente da Napoli esattamente dai porti di Beverello o Mergellina. Dal primo dei due scali potrete imbarcarvi sia su aliscafo che traghetto mentre dal Porto di Mergellina potrete imbarcarvi solo su aliscafo.

Se si arriva da fuori Napoli via autostrada si possono scegliere in alternativa gli imbarchi a Pozzuoli o a Calata Porta Massa.

Ischia è poi naturalmente collegata sia a Capri che alla costiera sorrentina e amalfitana.

Numerosi collegamenti infatti consentono di raggiungere Ischia da Sorrento, da Amalfi e Positano.

Nel periodo estivo sono inoltre disponibili servizi di collegamento con le isole pontine.

A Ischia traghetti e aliscafi approdano ai porti di Ischia Porto e Casamicciola Terme.

Le Compagnie di navigazione

Le principali società che effettuano servizi di trasferimento via mare con aliscafi e traghetti sono: Alilauro, Medmar e Caremar.