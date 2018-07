Indicazioni sui traghetti Bari Dubrovnik

Il centro di prenotazione online di Netferry è il modo migliore per acquistare i biglietti per il traghetto Bari Dubrovnik. I modernissimi traghetti che servono da collegamento tra l’Italia e la Croazia sono in grado di trasportare non solo i passeggeri, ma anche i loro veicoli, come auto, moto, camper e minibus.

Compagnie di navigazione

Jadrolinija è la maggiore compagnia navale croata. La compagnia nasce nel 1947 dalla fusione tra alcune piccole società e la più importante Adria. La sua flotta comprende 53 navi per trasporto auto e passeggeri, 8 catamarani ad idrogetto, 1 idrobus e 5 piccole navi classiche per i collegamenti con le isole più vicine, come quelle nelle vicinanze di Sebenico.

Frequenza partenze

La tratta Bari Dubrovnik viene coperta da 6 itinerari settimanali forniti da Jadrolinija.

Durata viaggio

Il collegamento in traghetto fra Bari e Dubrovnik fornito da Jadrolinija richiede circa 10 ore di traversata.

Tariffe e prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, ci sono diverse tariffe che vengono applicate in base alla stagione, ai veicoli al seguito e al tipo di passeggero. Ci sono prezzi ridotti per i bambini e per gruppi e ci sono differenti sistemazioni da scegliere. L’early booking consente ulteriori sconti.

Sconti

Le offerte di Jadrolinija prevedono sconti per bambini, gruppi o tipologia di pronotazione; oltre ad offerte particolari come per chi viaggia in pullman o in bicicletta.

Prenotazione biglietti online

Se vuoi acquistare i biglietti per il traghetto Bari Dubrovnik, la mossa giusta è affidarsi al centro di prenotazione online di Netferry. Prenotare il tuo viaggio è facile e veloce: una infoline telefonica è a disposizione se preferisci parlare a voce con un operatore.

Guida offerta da NetFerry

Via del Mare, 26 -72100 BRINDISI

Tel. +39.0831.564257 – fax +39.0831.223042

Per approfondimenti: http://www.netferry.it/traghetti/traghetti-bari-dubrovnik