La coppia del 2018 ama giocare

L’umorismo, il sapersi divertire, il piacere di stuzzicarsi a vicenda con ironia fanno bene all’intimità e alla sintonia con il partner, e la coppia del 2018 lo sa!

E’ per questo che tutte le coppie più moderne amano giocare fuori e dentro al letto, perché come conferma anche una recente indagine scientifica, il gioco rafforza sia l’eros che il consolidamento della relazione.

Ma non finisce qui, gli amanti del gioco di coppia sono anche i partner ideali per qualsiasi tipo di relazione, soprattutto la più duratura.

L’uomo e la donna ideale esistono e sono quelli che sanno giocare

Tutti siamo sempre alla ricerca del partner ideale, e spesso ci confondiamo e scegliamo il compagno o la compagna sbagliati.

Ma allora come si fa a capire se il partner è quello giusto per noi, e se la relazione che andremo a stabilire con lui o lei sarà duratura e felice?

Semplice! Dalla propensione al gioco.

Sembra proprio che tutte le persone che sanno divertirsi e sanno divertire il partner con fantasia, senza fossilizzarsi in stupidi tabù e monotoni cliché siano proprio il compagno o la compagna ideale per ciascuno di noi.

Non bisogna mai aver paura di uscire dai propri schemi, donne e uomini spesso credono che certi tipi di giochi, soprattutto quelli più hot ed erotici, non siano adatti a tutti, ma sbagliano!

Il gioco di coppia, in tutte le sue forme, anche quelle più ardite e sexy è un toccasana per qualsiasi tipo di unione sentimentale, anche perché ravviva l’intesa sessuale, e si sa, non esiste coppia consolidata e felice se anche il sesso non lo è…

Come amano giocare le coppie del 2018

Ci sono molti modi per rendere il rapporto di coppia giocoso, stimolante, mai noioso o soffocante.

Le coppie del 2018 preferiscono soprattutto stuzzicare la fantasia del partner e farla uscire dai soliti schemi, dalla routine che spesso, con l’andare del tempo smorza ogni ardore e voglia, danneggiando la relazione stessa fino alla rottura per monotonia.

Giocare significa sapersi stimolare a vicenda, e si può fare questo in molti modi: utilizzando sia gadget erotici, sia indossando biancheria e costumi sexy per stimolare l’immaginazione del partner che riesce a vedere il proprio compagno in maniera meno scontata e decisamente molto più coinvolgente anche sotto il profilo dell’eros.

Quando una coppia è affiatata sa bene che l’amore e i sentimenti sono rafforzati dal saper stimolare tutti i sensi …

Dopo una faticosa giornata di lavoro può essere molto energizzante e stimolante l’eros di coppia, tornare a casa e trovare il proprio partner pronto a prendersi cura di te in maniera molto calda e sensuale, ad esempio con un massaggio con un olio profumato…

Ogniqualvolta una coppia sa osare, creare uno spazio privato di complicità nel gioco, non solo stimola la voglia di erotismo ed amplifica il piacere, ma pone sempre più solide basi anche per la durata e la stabilità della relazione sentimentale.

In fondo, il gioco nasce con la coppia stessa, basta accennare alle fasi del corteggiamento, che sono la prima forma di stimolo reciproco dei partners.

Attirare l’attenzione, conquistarsi a vicenda, stuzzicarsi con allusioni varie, sono tutte azioni giocose che fanno parte di un intimo rituale di coppia, che mai e poi mai andrebbe perso con l’andare degli anni e il consolidarsi della relazione.

Iniziare a ridere assieme, a mettersi in gioco con ironia e sensualità, è il modo più efficace per conoscersi meglio e più approfonditamente.

Imparare a soddisfare il partner, avere dimestichezza con le sue fantasie, aprirsi e fargli conoscere i propri più intimi desideri in modo che possano essere trasformati in realtà attraverso il gioco, renderà il rapporto più saldo, vivace, soddisfacente.

Tutte le coppie dovrebbero man mano che ci si frequenta, provare a sperimentare terreni di piacere dapprima sconosciuti, ognuno con i propri metodi e i propri tempi.

Una coppia moderna sa che il gioco può anche partire dall’eros, assumere diverse sfumature di piacere, e se condotto con dinamicità, allegria, voglia di scoprire e riscoprirsi in nuovi ruoli, alla fine rafforza anche la relazione sentimentale perché rende viva la complicità e la stabilità della coppia, aiutando i partners a conoscersi meglio.

