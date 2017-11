Caratteristiche e usi delle guaina liquida

Per i non addetti ai lavori, molti concetti legati al campo edile sono del tutto estranei. Ciò è incredibile, soprattutto tenendo conto del fatto che oggetti apparentemente legati in modo esclusivo al mondo edile in realtà risultano invece assai fondamentali all’interno di un’abitazione e nella vita quotidiana.

È il caso della guaina liquida, materiale gelatinoso che ricopre un’importanza fondamentale dal punto di vista della salvaguardia degli ambienti domestici e delle aree maggiormente esposte agli agenti atmosferici.

Nello specifico, la guaina liquida consiste in una sorta di gelatina dotata di impermeabilità; la sua funzione, dunque, è quella di non lasciar passare l’acqua oltre lo strato sul quale viene applicata, permettendo però il passaggio del vapore, dotato di molecole molto più piccole.

In ogni caso, è proprio l’acqua uno degli elementi che portano maggiormente all’usura di superfici e materiali sottoposti alla forza e alla pressione di tale elemento, motivo per cui la guaina liquida, dotata di caratteristiche quali la traspirabilità e la già citata impermeabilità, risulta particolarmente fondamentale in ambito edile. E non solo.

Analizziamo più nello specifico gli usi che si possono fare della guaina liquida. Come detto in precedenza, la funzione principale del materiale è quella di evitare il passaggio dell’acqua ed al contempo dell’umidità, altro elemento particolarmente dannoso per superfici e materiali edili. Inoltre, grazie alla traspirabilità l’aria ha la possibilità di passare evitando quindi la formazione di agenti ancor più dannosi per i materiali. Agenti quali ruggine, muffe e batteri di vario tipo, pericolosi per la conformazione stessa degli elementi edili e per la loro durabilità nel tempo.

Dal punto di vista della sua applicazione, la guaina liquida risulta assai pratica e facile da stendere sui materiali interessati. Ciò è dovuto alla consistenza gelatinosa della stessa, che permette una stesura a freddo mediante rulli o pennelli specifici, il tutto senza dover ricorrere alla stesura a caldo che caratterizza buona parte delle altre guaine adoperate in campo edile.

Ed è sempre grazie alla sua particolare resistenza agli agenti atmosferici che la guaina risulta indicata sia per le superfici interne che per quelle esterne, senza distinzioni o problematiche legate alla posa del materiale. Altra caratteristica fondamentale della guaina liquida, valida anche per le altre guaine, riguarda la sua totale atossicità, il che la rende sicura e niente affatto pericolosa per un utilizzo da parte dell’uomo nei diversi ambiti legati all’edilizia.

Abbiamo dunque visto l’importanza fondamentale della guaina liquida impermeabile all’interno (e all’esterno) di un’abitazione, con gli usi e le funzioni legate alla resistenza e alla durabilità nel tempo derivanti da una composizione gelatinosa che la rendono una delle guaine più utilizzate in edilizia.

Questi e altri motivi fanno sì che la guaina liquida sia uno degli elementi più sfruttati per la messa in sicurezza di aree e porzioni di spazio che richiedono una maggior tutela negli ambienti più delicati. Come abbiamo visto, è subentrato anche il fondamentale concetto di atossicità del materiale stesso, il che lo rende innocuo per un utilizzo incondizionato da parte dell’uomo.

Un altro vantaggio, non meno importante, deriva dalla economicità della guaina liquida: questa, infatti, è acquistabile in diversi formati a seconda dell’uso che si intende fare della stessa, caratteristiche che di conseguenza rendono assai variabile e flessibile il concetto del prezzo.

Prezzo che, in ogni caso, resta più basso rispetto a materiali simili e dalle funzioni analoghe, con una fascia di prezzo che generalmente si attesta tra i 15 e i 30 euro. Un esempio di aziende impegnate nella posa in opera e nella realizzazione di strati appositi mediante la stesura di guaine particolari è dato dal sito resine.it, all’interno del quale sono presenti riferimenti e dettagli sull’impermeabilizzazione in campo edilizio e sugli usi della guaina liquida.