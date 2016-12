Migliori Broker Opzioni Binarie per speculare sui mercati finanziari

Fare trading con le opzioni binarie

I migliori broker opzioni binarie spiegano esaustivamente come procedere per fare del trading di successo.

Si tratta di prodotti finanziari derivati che vengono adoperati dagli investitori di tutti i livelli per poter speculare meglio sui mercati finanziari.

In parole povere, si mira a lucrare sui prezzi in salita o in discesa delle azioni, obbligazioni, materie prime ed indici.

Le opzioni binarie sono diventate un valido mezzo da quando anche il grande pubblico è entrato a far parte del mondo del trading.

Fino a pochi anni fa, infatti, solo pochissime persone potevano negoziare e guadagnare con i mercati finanziari.

Le cose sono notevolmente cambiate da quando ci sono i migliori broker opzioni binari e tutti gli utenti possono iscriversi ed accedere all’andamento dei vari beni sul mercato.

Si può operare accedendo in tempo reale a tutte le informazioni e in questi momenti di crisi economica, le opzioni binarie sono un valido mezzo per investire e, talvolta, un solo investimento con questi prodotti derivati, può far salire il capitale di ben l’80%.

Come utilizzarle per il meglio

Il valore delle opzioni binarie deriva da un ‘asset sottostante’ che è un altro strumento finanziario.

Tale elemento può essere rappresentato da una valuta, una materia prima o un indice.

Le caratteristiche delle opzioni binarie sono fondamentalmente due, ossia la scadenza e la previsione.

Quando per esempio si ha il sentore che un asset aumenti di valore, si stabilisce una scadenza cioè una data precisa in cui si pensa che il prezzo debba aumentare rispetto al suo valore.

Il trader in questo frangente, acquisterà un’opzione binaria di tipo ‘call’ detta anche opzione binaria di acquisto.

Il trader inoltre, può scegliere l’opzione binaria che preferisce grazie a quegli strumenti detti ‘builder’ ma ciò non toglie che può optare anche per le classiche opzioni binarie a scadenza di un minuto, 5 minuti, 15 o 30 minuti, di un’ora o 24 ore.

Inoltre, ci sono opzioni binarie particolari di cui ci si può avvalere nei fine settimana ed offrono ben il 500% rispetto al capitale investito.

Quanto si guadagna e quanto si può investire

I migliori broker opzioni binarie spiegano anche quanto sia l’effettivo guadagno e quanto è consigliabile investire.

I guadagni sono elevati specie se messi a raffronto con altri investimenti sui mercati finanziari.

Tuttavia, non tutte le opzioni binarie prevedono lo stesso rendimento ma tutto dipende dall’asset che viene scelto, dall’ora in cui l’opzione viene acquistata e dalla scadenza di quest’ultima.

I rendimenti però, oscillano dal 70 all’85% del capitale investito e questo è sinonimo di profitto in breve tempo.

Ci sono dei tetti massimi di investimento e alcuni sono davvero molto alti e non riguardano il capitale depositato che può essere anche illimitato.

Naturalmente, c’è anche una cifra minima per acquistare un’opzione binaria che può essere persino di soli 5 euro e tutto dipende dalla piattaforma che si è scelta per operare.

Chi vuole trovare i migliori broker opzioni binarie può avvalersi del sito E-conomy che indirizza sulle migliori piattaforme presenti in rete.