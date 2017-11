Corso a Bologna di Ecommerce management

Il corso di E-commerce Management ha una durata di 30 ore che si svolgono nell’arco di un week-end.

Si tratta di un percorso molto professionale e completo, che si prefigge di offrire tutti i segreti del settore e mettere in grado i partecipanti di gestire in modo autonomo uno store virtuale in modo ottimale, aumentando in modo esponenziale le vendite.

Il percorso formativo è suddiviso in moduli, ognuno dei quali affronta un aspetto diverso.

I contenuti sono selezionati con cura, si predilige la pratica piuttosto che la teoria e, infine, si affrontano tanti casi pratici per riuscire a capire con semplicità il reale meccanismo delle vendite on line.

Il corso, poi, si completa con una parte on line che permetterà, anche una volta tornati a casa, di approfondire gli argomenti e avere sempre una guida completa e sicura.

Infine, il corpo docente è composto da professionisti del settore che sono in grado di trasferire la loro competenza e il proprio know how in quanto si tratta di argomenti che trattano ogni giorno.

Chi può frequentare il corso di ecommerce management

Il corso di E-commerce management è rivolto a tutti coloro vogliono imparare a gestire un negozio virtuale di prodotti di qualsiasi tipo.

Per questo motivo, il corso si rivolge sia ad una platea di imprenditori che vogliono specializzarsi nella gestione di e-commerce e negozi virtuali ma è adatto anche a chi opera già nel settore dell’e-commerce e del web marketing.

Inoltre, può essere un plus anche per i freelance che, imparando a gestire questo aspetto, potranno sicuramente migliorare il pacchetto di servizi offerti.

Ma anche gli studenti piuttosto coloro che vogliono intraprendere un nuovo business possono frequentare il corso e aprirsi, così, ulteriori sbocchi professionali che siano in linea anche con il poco tempo a disposizione.

Per la sua struttura – esclusivamente tre giorni del week-end – il corso si presta bene ad essere seguito da chiunque, senza particolari intralci con il lavoro o altre attività in programma.

Inoltre, una serie di ore di corso potranno essere fruite anche on line, per maggiore comodità.

Quali sono i vantaggi del corso per Ecommerce manager

I vantaggi nel frequentare il corso di E-commerce Management sono davvero tanti.

Infatti, sul mercato non esiste un altro corso così completo e pratico, davvero capace di insegnare ai partecipanti tutti i segreti del mondo dell’e-commerce.

Inoltre, il corso è garantito in quanto, essendo tenuto da professionisti del settore, è molto efficace.

La particolare formula intensiva che si compone di soli 3 giorni di formazione full time permette a chiunque di partecipare al corso in quanto le giornate corrispondo al fine settimana e così anche chi lavora già può accedervi.

Il corso, poi, prevede anche molto materiale didattico che viene rilasciato ai partecipanti così da permettere agli studenti di continuare a studiare anche una volta tornati a casa.

Il corpo docente, però, non abbandona gli studenti e offre un’assistenza continua così da aiutare a risolvere anche le problematiche più urgenti.

Un linguaggio semplice e un metodo didattico innovativo sono altri plus del corso.