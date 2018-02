Wow che addominale!!

Se è questa la reazione che desiderate ottenere vi converebbe proprio leggere questo articolo che punta ad aiutarevi offrendovi un programma di allenamento per addominali accompagnato da una dieta per addominali a finchè possiate raggiungere i vostri obbiettivi entro qualche mese giusto quelli che mancano alla bella stagione estiva dove potrete esibire un core addominale da invidia e che lascerà a bocca aperta qualsiasi uomo o donna che vi guarderà.

Il primo punto, quello a mio avviso più fondamentale ma che in molti trascurano, la dieta!!

Perchè è importante avere un ottima dieta nel proprio programma per addominali?

Il motivo è molto semplice perchè nel momento in cui si avrà una dieta ipocalorica o comunque sregolata sarà impossibile ottenere un core definito in quanto la parte grassa in eccesso ricoprirà il vostro addome impedendovi di vedere la vostra amata tartaruga

Allora qual’è il modo migliore per scegliere cosa si deve mangiare e quanti pasti fare al giorno?

Ogni nostro pasto dovrebbe contenere almeno una porzione di proteine, verdure, frutta fresca e carboidrati velocemnte digeribili o lentamente digiribili a seconda del pasto ebbene anche inserire anche una porzione di insalata in ogni pasto in quanto quest’ultima aiuta il nostro organismo nel momento della digestione;

Il numero di pasti può andare da 3 a 5 a seconda del vostro peso e del vostro fabbisogno calorico giornaliero

Qui di seguito un programma di dieta per addominali che consiglio di seguire.

Primo pasto o colazione

Nel primo pasto della giornata è sempre bene inserire un alimento che contenga abbastanza carboidrati così che potrete iniziare la giornata in modo energetico quindi:

150 g di riso in bianco (circa 120 carboidrati)

4 bianchi di uovo e 2 tuorli

Cereali come granola

Frutta fresca o una spremuta sempre di frutta

Acqua

Secondo pasto o spuntino di metà mattina

Una baretta energetica

Frutta fresca

Acqua

Terzo pasto o pranzo

Petto di pollo o carne bianca pesce

Broccoli o spinaci

Frutta fresca

Insalata

Quarto pasto o spuntino di metà pomeriggio

Questo pasto è spesso il pasto pre allenamento quindi non bisogna appesantirsi ma comunque avere abbastanza energia per spingere in ogni singolo esercizio per ciò si consiglia un frullato energetico con i seguenti ingredienti:

2 banane

150 mml di latte

burro di arachidi

Un uovo intero

Uno yogurt bianco

Quinto pasto o cena

Carne magra ( coniglio o tacchino)

100 g di pasta in bianco

Frutta fresca

Insalata

Acqua

E se rimanete ancora svegli per molto uno spuntino a base di frutta non è male!!