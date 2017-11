Se hai sempre sognato di danzare, puoi farlo con noi! La Scuola di Danza Sampaoli è una concreta realtà nazionale, che accoglie le aspiranti ballerine di tutta l’Italia. Grazie a un approccio sistemi pensato in relazione all’individuo, siamo in grado di garantire un metodo di apprendimento sicuro ed efficace. Per questo la Scuola di Danza Sampaoli di Torino è famosa anche molto lontano dai confini del Bel Paese.

Per chi sogna la Danza…

La scuola di ballo è frequentata da ragazze di tutte le età vogliose di apprendere la stupenda arte della danza. Con ogni studentessa creiamo un approccio particolare, un legame individuale che rafforziamo con il tempo. La nostra scuola si trova in una zona centrale di Torino ed è facilmente raggiungibile sia per mezzo della macchina, che tramite i mezzi di trasporto pubblico. La scuola è diretta dal maestro Sergio Sampaoli e vanta alle spalle una profonda tradizione d’insegnamento. Non importa se sia per insegnare la danza ai principianti o agli esperti: con la giusta dose di tenacia e allenamento è possibile.

… una varietà di balli immensa!

Tutti gli stili di danza vengono insegnati dalle maestre qualificate, con diversi anni di esperienza alle spalle. E qualora fosse necessario, potremmo anche insegnare i balli di coppia od organizzare il ballo per il matrimonio! Tutti gli insegnamenti vengono svolti in un ampio edificio nel centro di Torino, che al suo interno ospita numerose sale completamente dedicate alla danza. Un edificio all'interno di cui non vengono insegnati soltanto i passi, ma addirittura uno stile di vita, quello del ballo. Da diversi anni ormai organizziamo corsi di vari tipi di danza a Torino , spaziando da quella classica, fino al ballo latino-americano. Da noi potrai apprendere i balli caraibici, quelli Kizomba, la danza classica (ovvero la base di tutti i stili futuri), ma anche la danza moderna, l'hip-hop, il tango, la danza tradizionale da sala, il rock'n'roll, la salsa, la bachata e molto altro ancora.

I corsi di danza Sampaoli

Tutti gli insegnamenti vengono svolti con la massima serenità possibile, perché la danza è influenzata specialmente dallo spirito. Proprio la felicità delle ragazze e dei ragazzi che vogliono apprendere l’arte della danza viene posizionata al primo posto. Tutti i corsi sono suddivisi in base al livello dei partecipanti. I corsi per principianti sono adatti a coloro che vogliono fare i primi passi in questo campo, mentre i corsi di livello avanzato o intermedio sono pensati per coloro che vogliono progredire sempre di più. Infine ci sono anche le lezioni per gli agonisti o per i professionisti della danza, senza dimenticarsi della preparazione per acquisire il diploma di maestro.