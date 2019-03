Come giocare online in sicurezza

La passione del casino e delle scommesse è senza dubbio una delle più antiche e diffuse nella popolazione italiana, tanto da ritrovarla anche in molti film di successo, sia drammatici che comici. Anche per questo, negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di casino online, di pari passo con la possibilità di accedere ad internet ormai praticamente per tutti, dappertutto e con molti più dispositivi (a cominciare da smartphone e tablet). Basta fare un rapido giro sul web per accorgersi della presenza di moltissimi siti di casino online: un utente che vuole tentare la fortuna su una di queste piattaforme ha davvero l’imbarazzo della scelta.

Giocare in sicurezza

Tuttavia, prima di procedere alla registrazione su uno di questi portali e procedere a giocare alle scommesse online o ad un altro qualsiasi gioco, è bene fermarsi un attimo e capire se la piattaforma con cui vogliamo iniziare la nostra esperienza di gioco è realmente sicura, affidabile e trasparente.

Come purtroppo noto, il mondo di internet è pieno zeppo anche di tentativi di truffa ai danni di malcapitati che si affacciano per la prima volta in determinati settori: uno di questi è proprio il gioco d’azzardo, dove non è raro che qualcuno venga raggirato da sedicenti portali rivelatisi poi delle vere e proprie fregature. D’altronde, la registrazione su uno di questi siti richiede dati personali, compresi quelli della carta di credito per poter effettuare le transazioni: meglio agire con estrema cautela per non trovarsi in situazioni spiacevoli.

Per questo, i giocatori devono conoscere alcuni aspetti imprescindibili che accertano la serietà della piattaforma su cui ci si sta registrando. Il primo punto è certamente quello che riguarda la licenza AAMS, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che tutti i casino online devono possedere per legge.

In genere, questi siti mostrano il logo AAMS sulla propria home page: l’utente può verificare facilmente la presenza del logo e procedere tranquillamente alla registrazione. Se il logo non compare – può dipendere anche da problemi tecnici – meglio controllare se il sito è effettivamente provvisto della licenza AAMS: in caso contrario, è davvero opportuno girare al largo.

Un altro dettaglio che fa sì che l’utente possa fidarsi del sito in questione è la possibilità di operare transazioni in totale sicurezza.

Una delle modalità più gettonate è senz’altro la possibilità di effettuare pagamenti tramite l’e-Wallet, ad esempio con uno strumento come PayPal, che oltretutto è molto selettivo sui siti che autorizzano ad utilizzarlo come processore di pagamento. Inoltre, è bene stare attenti alle tempistiche con cui vengono erogate le eventuali vincite (in genere non bisogna mai superare qualche settimana).

I forum aiutano molto

Oltre a ciò, il nuovo giocatore non dovrebbe farsi ingannare da proposte fin troppo altisonanti. Se una piattaforma promette bonus di benvenuto da capogiro o garantisce vincite milionarie con estrema facilità, sta quasi certamente tentando di abbindolarci.

Per evitare di cadere in trappole, l’utente può recarsi anche su determinati forum, dove potrà facilmente reperire informazioni sul casino online e capire se può essere affidabile o meno. Stesso discorso per i siti di recensioni, che sanno fornire informazioni molto utili sulla trasparenza e la serietà del portale. Ovviamente, se il sito su cui vorremmo fare la registrazione è presente nelle cosiddette “blacklist” – molto usate nei forum – non è proprio il caso di procedere con l’iscrizione.