Bingo online: le regole per giocare

Il Bingo online è uno dei giochi più scelti fra gli utenti dei casino online così come in numerose altre sale giochi o casino terrestri. Il motivo va ricercato nella facilità con cui si può giocare: non sono richieste abilità particolari perché l’eventuale vittoria è legata, soprattutto, alla fortuna. Tuttavia, ciò non ne compromette il divertimento oltre che la possibilità di poter vincere dei jackpot molto importanti.

Come giocare a Bingo

Sono tanti i migliori siti per giocare al Bingo online. Così come nel Bingo tradizionale, anche nel Bingo online ogni giocatore ha la possibilità di poter acquistare una o più cartelle con cui partecipare all’estrazione.

Queste cartelle riportano diversi numeri in maniera casuale: sono divise in tre righe con nove caselle di cui però solo cinque presentano dei numeri, dunque in totale ogni cartella ha quindici numeri.

Un banditore estrae un numero alla volta e, in base ai numeri estratti, è possibile realizzare una cinquina, il Bingo o il Jackpot, a seconda che si completino cinque numeri sulla stessa riga oppure si riempia tutta la cartella.

Pur non essendoci caselle uguali, nella stessa partita è possibile che più giocatori realizzino una cinquina, il Bingo o addirittura il Jackpot.

Le regole del Bingo online

Il Bingo online presenta lo stesso funzionamento del Bingo tradizionale, ma occorre che il giocatore sia iscritto ad una piattaforma di gioco e, nel caso decida di giocare con denaro, che effettui un deposito sul proprio conto di gioco.

A quel punto, accedendo alla sezione Bingo della piattaforma, potrà iniziare a giocare. Il software del Bingo consente di poter acquistare una o più cartelle sul quale sono riportati dei numeri in maniera casuale.

Ovviamente, trattandosi di un gioco online, i numeri vengono estratti in maniera casuale (random) dal software e non da un banditore.

Il giocatore non dovrà fare altro che sperare che i numeri delle sue cartelle vengano estratti per realizzare una cinquina o il Bingo e, quindi, totalizzare una vincita.

Infatti, grazie al software, i numeri estratti sulle cartelle vengono segnati automaticamente e dunque, il giocatore, non dovrà materialmente fare nulla.

I tipi di Bingo

Anche se il gioco del Bingo presenta per sommi capi le stesse regole, è vero che ci sono delle varianti differenti ad esempio in Gran Bretagna o negli Stati Uniti. Ad ogni modo, ci sono tre diverse varianti di gioco:

il Bingo classico con 90 palline;

il Bingo a 75 palline (in questo caso la partita finirà prima rispetto al precedente tipo);

il Bingo con Jackpot progressivo (ciò significa che è possibile ottenere un certo Jackpot soltanto se il giocatore fa Bingo entro un certo numero di estrazioni).

I trucchi per vincere a Bingo

È vero che per vincere a Bingo occorre avere una buona dose di fortuna, tuttavia si possono mettere in atto diverse strategie per poter massimizzare le proprie probabilità di vittoria: