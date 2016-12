Le meraviglie di Gran Canaria

Gran Canaria è un sogno realizzato per tanti italiani ed una prospettiva di vita per molti altri.

Che le isole Canarie siano da sempre state una meta turistica di alta qualità per viaggiatori di tutto il mondo è cosa nota ma, da qualche anno a questa parte, si sono trasformate anche in una sorta di buen retiro per italiani che lasciano il nostro Paese.

Quanti italiani alle Canarie

Le ragioni sono piuttosto note e si rifanno alla qualità di vita che in Italia si è abbassata inesorabilmente nel corso di questi ultimi dieci-quindici anni e che ha costretto (e continua a costringere) tanti connazionali a rifarsi una nuova esistenza in luoghi dove la gestione della vita presenta meno problemi.

Le isole Canarie e, Gran Canaria in special modo, sono uno di questi posti che vede sempre più italiani trasferirsi per risiedere in maniera definitiva.

Un clima praticamente sempre primaverile che elimina l’inverno e tutto ciò che questa stagione implica (costi per consumi energetici relativi al riscaldamento, abiti pesanti, coperte ect); un differente costo della vita a partire dall’affitto di case, utenze di ogni tipo, carburante, beni di consumo, alimenti; benefici fiscali che lasciano più potere alle pensioni e, nel caso di coloro che aprono un’attività, una più equa tassazione rispetto all’Italia, sono tutti elementi che incentivano e stimolano una migrazione costante per vivere in modo degno soprattutto la propria terza età.

Decidere per un cambiamento della propria vita così radicale, non può essere fatto senza pianificare ogni dettaglio che si dovrà affrontare per poter decidere in modo sereno e, soprattutto, consapevole.

Conoscere l’isola di Gran Canaria

Per coloro che desiderano iniziare ad informarsi circa la destinazione in modo esaustivo, il web consente di accedere ad un panorama talmente vasto da perderci la testa. Sono molti i siti che parlano di questo tema ma è bene fare un distinguo tra quelli che possono reputarsi affidabili ed altri che non sono aggiornati da tempo e che lasciano delle informazioni e notizie che potrebbero essere sorpassate e sostituite da altre novità.

