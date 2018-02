Ischia come meta per la tua vacanza

Ischia

Ischia è un’isola del mar Tirreno situata a poca distanza dalla costa Campana, più in particolare dal golfo di Napoli. La sua estensione e i suoi 65000 abitanti la rendono la terza isola più popolosa d’Italia.

Essa si compone di sei comuni: Lacco Ameno, Barano d’Ischia, Ischia, Forio, Serrara Fontana e Casamicciola Terme.

Tra le caratteristiche che rendono unica quest’isola il mare è al primo posto. Infatti, grazie alle sue tipiche scogliere frastagliate, alla sua costa di 34 km e al mare cristallino, Ischia, rientra tra le mete più apprezzate e amate. Ogni anno, infatti, attira turisti provenienti da tutto il mondo che si recano sull’isola per trascorrere le loro vacanze.

Cosa offre l’isola

I motivi per cui scegliere l’isola di Ischia per le proprie vacanze sono molteplici. Essa, infatti, incontra i gusti di tutti: di chi vuole divertirsi e cerca un luogo che unisca serate mondane e lunghe giornate in spiaggia e chi, invece, cerca un’oasi di pace dove poter trascorrere le proprie vacanze in totale relax.

Per chi desidera divertirsi, infatti, Ischia, propone numerose manifestazioni artistiche e musicali oltre che i numerosi locali disseminati nei sei comuni. Al contrario, per chi desidera rilassarsi, Ischia offre numerose strutture ricettive di diverso livello, dai più lussuosi ai più low cost, e centri termali in cui poter usufruire di trattamenti benessere, piscine di acqua termale e molto altro.

Essendo un’isola di origine vulcanica, infatti, Ischia, custodisce numerose fonti termali su cui, successivamente sono stati eretti hotel e spa.

Unendo le esigenze di tutti, recandosi nei numerosi stabilimenti balneari attrezzati e non, i turisti potranno godere di un panorama unico al mondo e immergersi nelle meravigliose acque da cui quest’isola è bagnata.

Inoltre, per gli amanti del mare e delle escursioni, sarà possibile organizzare uscite in barca per godersi il mare aperto oppure per visitare le isolette dell’arcipelago delle isole Flegree di cui anche Ischia fa parte.

Infine, per coloro che desiderano alternare giornate in spiaggia a giornate in cui esplorare l’isola, sarà possibile visitare i numerosi luoghi di interesse storico e culturale disseminati in tutto il territorio e in particolare in ciascuno dei comuni che compongono Ischia oppure spostarsi nella vicinissima Napoli.

Da non dimenticare, per chi desidera trascorrere ad Ischia le proprie vacanze, è la tradizione culinaria e vitivinicola. Sul territorio dell’isola, infatti, sono state coltivate per svariati secoli, viti da cui veniva prodotto il rinomato vino locale. Ad oggi, anche se il turismo ha sacrificato parte delle coltivazioni, la produzione vinicola è ancora attiva e preserva le caratteristiche e la qualità del passato. I turisti, inoltre, non potranno che apprezzare le specialità locali della ricca tradizione ischitana e gustare i prelibati piatti a base di pesce e crostacei ma anche di carne e ortaggi oppure i dolci.

Perché sceglierla come meta per le vacanze

Ischia, è in grado di unire le esigenze e le necessità di ciascuno rendendo le proprie vacanze un momento in cui potersi rilassare e godere di straordinari paesaggi. Inoltre, la vasta proposta in termini di intrattenimento, strutture ricettive, spiagge ecc… rende Ischia una meta perfetta per tutti: famiglie con bambini, coppie e gruppi di amici. La facilità con cui è possibile raggiungerla, inoltre, la rende accessibile a chi desidera recarsi con la propria auto, a piedi ma anche a chi giunge a Napoli in treno o in aereo. Questo facilita, inoltre, la possibilità di spostarsi in comodità verso Napoli e verso il territorio campano per coloro che desiderano, durante la loro vacanza, visitare anche le zone limitrofe e la regione.