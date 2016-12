Gran Canaria: le 5 top spiagge

Gran Canaria è una delle isole appartenenti all’arcipelago delle Isole Canarie, si estende per circa 1,560 km ed è situata nell’Oceano Atlantico.

L’isola di Gran Canaria, con il suo clima mite e le sue spiagge dorate, è una delle isole più visitate dell’arcipelago delle Canarie.

Per conoscere ed ammirare le meraviglie naturalistiche e paesaggistiche presenti sull’isola di Gran Canarie, non si possono non visitare le sue famose spiagge, con la morbida sabbia dorata ed il mare cristallino.

Maspalomas

La spiaggia di Maspalomas si estende per circa 17 km di costa, ed è una delle mete turistiche più rinomate di tutta l’isola Gran Canaria.

La spiaggia Canaria si caratterizza per la presenza di ampie spiagge sabbiose, intervallate da dune sabbiose, dove è possibile ammirare alcune specie di piante molto rare.

Sulla spiaggia di Maspalomas è possibile ammirare l’antico faro dell’Isola, alto circa 55 metri, costruito per orientare le navi provenienti dall’Africa, dell’Oceania e dall’America.

La località di Maspalomas negli anni è diventata una meta molto esclusiva, con i suoi hotel e locali di lusso, l’enorme campo da golf e la recente costruzione del Palazzo dei Congressi.

Guayedra

La piccola spiaggia di Guayedra è uno dei luoghi più selvaggi ed incontaminati dell’intera isola, la Playa di Guayedra infatti è raggiungibile soltanto a piedi dopo aver percorso un sentiero tortuoso tra montagne e piccoli canyon.

Guayedra è una spiaggia sabbiosa da cui è possibile godere di una vista mozzafiato sul Teide e sui suoi crateri vulcanici.

La Playa di Guayedra è un ecosistema ricco di palme e di fauna, ed è una delle spiagge nudiste più frequentate dell’isola; a pochi km da Guayedra si trova il porto di Agaete dove è possibile ammirare l’Eremo e il Trittico di Nostra Signora de las Nieves e la particolare formazione rocciosa denominata El Dedo de Dios, che emerge dalle acque cristalline dell’Oceano Atlantico.

Playa de Las Canteras

Presso la capitale di Gran Canaria, Las Palmas, si trova la splendida spiaggia sabbiosa di Las Canteras, un luogo molto frequentato non lontano dal centro della città.

La Playa de Las Canteras offre ai turisti la possibilità di rilassarsi e di praticare molti sport acquatici, tra cui le immersioni per ammirare gli stupendi fondali dell’isola e la “Barra”, una lunga scogliera di roccia vulcanica.

Sul lungomare di Las Canteras si trova anche l’Auditorium Alfredo Kraus, un teatro che ospita concerti, seminari e conferenze.

Playa del Inglés

La Playa del Inglés è una spiaggia sabbiosa molto ampia ed è nota per essere una delle spiagge più frequentate dell’isola, con i suoi locali ed hotel esclusivi e la presenza di numerosi centri commerciali.

Playa del Inglés è la spiaggia della “movida”, un luogo paradisiaco durante il giorno per gli amanti della natura e del relax, mentre la notte le luci delle discoteche e dei locali notturni animano la spiaggia, per offrire ai turisti divertimento e spensieratezza.

Anfi del Mar

Nel sud dell’Isola di Gran Canaria si trova la spiaggia di Anfi del Mar, una spiaggia molto amata dalle famiglie per le sue acque tranquille e per la presenza di numerose attrazioni dedicate ai più piccoli.

Ad Anfi del Mar con le sue acque tranquille simili ad una piscina e la sua sabbia bianca, è la spiaggia ideale per sorseggiare un cocktail in riva al mare mentre ci si rilassa comodamente su un lettino.

Fonte: Agrancanaria.com