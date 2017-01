Svapo online: i componenti di una sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica nasce appunto per fornire un’alternativa valida al consumo di tabacchi “lavorati”, partendo dalla comune sigaretta e arrivando alla pipa e ai sigari.

Studiata per dare la percezione a chi ne fa uso, di fumare una vera e propria sigaretta.

Ne esistono di diversi tipi in commercio ma ognuna alla base è caratterizzata da:

un filtro, realizzato in materiale plastico ipoallergenico, riutilizzabile dopo aver sostituito la cartuccia o aver ricaricato manualmente la stessa con il liquido;

una cartuccia (posta all’interno del filtro che contiene la soluzione di glicole propilenico, glicerolo e nicotina);

un vaporizzatore nebulizzatore che serve a riscaldare il liquido all’ interno della cartuccia;

una batteria ricaricabile (agli ioni di litio) per fornire energia al vaporizzatore;

un circuito elettronico interno (non presente in tutte le sigarette elettroniche) in grado di spegnere dopo un determinato intervallo di tempo il vaporizzatore, così da evitare un surriscaldamento.

Naturalmente si trovano in commercio sigarette elettroniche di tutti i tipi e, uno dei fattori che probabilmente spinge un fumatore a passare alla sigaretta elettronica, è proprio il fatto di poter scegliere quanta nicotina mettere dentro la cartuccia, con una percentuale che varia da alta/media a bassa/assente.

E’ una scelta che fa risparmiare molti soldi al consumatore perché non ha un processo irreversibile ma è assolutamente riutilizzabile sostituendo il liquido.

Tante fragranze e aromi per lo svapo

Fra le tipologie di aromi per sigaretta elettronica abbiamo:

tabaccosi;

fruttati;

basi neutre;

aromi concentrati.

Sono disponibili anche aromi alimentari per personalizzare la sigaretta o semplicemente per cambiare gusto e non sentire quel sapore di tabacco e basta; ad esempio aroma alla fragola, menta, liquirizia, vaniglia, caffè, cognac, sigaro/pipa.

Con alcuni aromi non vi sembrerà nemmeno di fumare una sigaretta ma di “aspirare” del fumo dal sapore gradevole.

Dove acquistare i prodotti per per realizzare lo svapodream

Trovarle e acquistarle è sempre più facile, in quanto hanno aperto molti negozi svapo ad oggi, che si occupano esclusivamente della vendita di tali sigarette.

Un’interessante e valida alternativa è quella di acquistarle tramite i “negozi on line”;impresa semplice e veloce con offerte e prezzi davvero competitivi.

Vi è una vasta scelta tra i liquidi, che potrete trovare già pronti o da preparare (classici fai da te,magari per chi è già più esperto), kit completi di accessori, basi da aromatizzare, batterie, caricabatterie, e tutto ciò che vi può servire per preparare la vostra sigaretta elettronica ideale.

Ci sono più di 50 marchi differenti tra cui scegliere navigando on line, cosa altrimenti impossibile in un negozio vero e proprio, che naturalmente non potrebbe esporle tutte, per logici motivi di spazio e per evitare di avere articoli magari invenduti sugli scaffali.

Invece un negozio per lo svapo online permette di visualizzare qualunque tipologia, modello, combinazione possibile e mix di aromi.

Inoltre, si ha la comodità di usufruire di grandi sconti e prezzi ribassati, e di riceverla comodamente a casa in pochissimo tempo, (24/48 ore in Italia e 48/72 ore per le isole o zone con particolari problematiche).

Pagamenti facili e sicuri con paypal o contrassegno, evasione giornaliera di tutti gli ordini dal lunedì al venerdì; spedizioni con corriere espresso sia a domicilio che in fermo deposito.

Questi sono tutti fattori che fanno del mercato online, la scelta vincente.