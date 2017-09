Recensione dei siti Topslotsite.com e Mobilecasinofun.com

Oggi descriviamo le caratteristiche principali di due dei siti di casinò online più interessanti in assoluto. Stiamo parlando di Topslotsite.com e Mobilecasinofun.com. Scopriamo insieme entrambi e vediamo per quali motivi dovrebbero essere scelti dagli utenti del web.

Topslotsite.com

Questo sito Internet offre una vasta gamma di possibilità ai potenziali clienti che vogliono divertirsi con una lunga serie di giochi online. La sua fondazione risale al 2012 in Gran Bretagna e fin dagli inizi serve a garantire agli appassionati la chance di divertirsi con un gioco d’azzardo sicuro. In questo modo, l’esperienza di gioco sul web assume un nuovo significato ed è pienamente conforme alle regole vigenti in materia di privacy e riservatezza. Un ampio spazio è riservato agli Slot Games, che racchiudono al suo interno una lunga serie di titoli interessanti quali Jurassic World, Starburst e Racing Rhino. Il sito prosegue con i giochi appartenenti alla gamma dei Casinò, con presenze del calibro di Premier Roulette e Classic Black Jack. Aggiungiamo alla gamma i prestigiosi Live Casinò, comprendenti anche Live Dealer Roulette e Black Jack Standard. L’utente da casa può guadagnare una discreta somma di denaro grazie ai divertenti Jackpots, mentre le Scratch Cards consentono ai clienti di poter vincere in maniera pressoché istantanea e col minimo sforzo. I Mobile Casinò servono per essere fruiti soltanto da dispositivi mobili quali smartphone e tablet. È sufficiente scaricare le relative app ed entrare in vero e proprio paese dei balocchi in compagnia di giochi molto interessanti. Chi vuole può inoltre accedere ad una delle numerose Promozioni rese disponibili da questo sito web. In tali circostanze, si possono ricevere vantaggi sostanziosi dal punto di vista economico e varie partite gratis, semplicemente sbloccando varie offerte. È sufficiente registrarsi al sito di Topslotsite.com per usufruire di tutte le funzioni.

Mobilecasinofun.com

Conosciamo adesso un altro sito di giochi online che nasconde numerosi spunti di interesse. Già a partire dalla home page, UK Casino Mobilecasinofun.com propone una serie infinita di opportunità con un’interfaccia aggressiva fin da subito, mirata al coinvolgimento diretto degli utenti. In questo caso, le opportunità di vincita sono davvero infinite e gli appassionati possono scegliere tra una lunga serie di giochi. Ovviamente, i Mobile Casinò occupano un ruolo di primo piano e ciò si evince già dalla denominazione del sito Internet. Ogni applicazione viene analizzata da un team di esperti del settore e valutata secondo il parametro relativo alla quantità di stelle. Inoltre, vengono fornite numerose recensioni che consentono all’utente di selezionare il gioco giusto senza alcuna difficoltà e in un arco di tempo molto rapido. Ci sono i Lucks Casinò con i quali è possibile giocare spendendo soltanto 5 dollari, o magari i Coin Falls con un bonus di entrata di poco superiori ai 500 dollari. Interessanti anche le Mistery Slots No Deposit, con le quali si può iniziare a giocare subito e senza alcun tipo di deposito. Infine, grazie a Mr Spin, è possibile conseguire una vincita quotidiana facendo semplicemente girare una classica ruota virtuale, con l’opportunità di ricevere premi di vario genere per migliorare l’esperienza Web. Anche in questo caso, basta una semplice registrazione con l’inserimento di pochi dati per entrare a far parte di un mondo fatto di giochi senza alcun confine.