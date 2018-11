Soccorso stradale Roma: servizi di carroattrezzi per ogni quartiere di Roma

Il viaggio in auto è sempre un’incognita, non si può mai sapere cosa accadrà; quando meno te lo aspetti può capitare l’imprevisto e la tua auto, che sia nuova di zecca oppure datata, potrebbe andare in panne in qualsiasi momento. La prima regola fondamentale è non cedere al panico del non sapere come comportarsi in queste situazioni; è necessario a questo punto chiamare il soccorso stradale con servizio di carro attrezzi.

Certo l’imprevisto non è tra i più piacevoli, se poi questo avviene in una città trafficata e caotica come Roma, tutto può apparire maggiormente complicato. Esistono, per fortuna, molte aziende nella capitale che si occupano di servizio di soccorso stradale e di carro attrezzi, pronte ad accorrere in soccorso di automobilisti rimasti a piedi, su strade, autostrade extraurbane e superstrade. Tra queste ad esempio, opera all’interno di tutto il GRA l’azienda Soccorso Stradale Cavaliere.

Ogni quartiere di Roma, da nord a sud e da est a ovest, è provvisto di un servizio di soccorso stradale e carro attrezzi; è quindi molto importante conoscere il più vicino al luogo in cui l’auto si è fermata, per essere soccorsi nel più bere tempo possibile.

Nella zona Roma Nord, partendo dal quartiere Flaminio troviamo il Soccorso Stradale Flaminio, con servizio h24 che comprende anche servizio di traino con carro attrezzi; ai Parioli il Soccorso Stradale Roma Parioli offre l’intervento di un meccanico sul posto, trasporto di auto guaste oltre che soccorso stradale e carro attrezzi.

A Centocelle, zona Roma Est, il Metro Parco di Centocelle offre soccorso stradale e servizio di traino con carro attrezzi in modo serio e professionale; sempre zona est di Roma, nel quartiere Tuscolano, il Soccorso Stradale Tucci corre in vostro aiuto in breve tempo.

In zona Eur, sud di Roma, il servizio Carro attrezzi Eur, offre soccorso stradale e servizio di traino in qualsiasi momento. Presso Cinecittà o quartiere Don Bosco, zona ovest di Roma, Ab Car h 24 offre servizio continuo di carro attrezzi e servizio stradale; mentre al quartiere Gianicolese sempre zona ovest, l’officina De Sanctis offre soccorso stradale, carro attrezzi e servizio garage h24.

Nel complesso, quasi tutte le aziende che offrono servizio stradale e di carro attrezzi nella capitale, se chiamati in aiuto, cercano di offrire il loro servizio in qualsiasi parte di Roma. Certo, una città così popolosa e caotica, presenta oggettivi problemi di traffico intenso; è bene quindi, qualora fosse necessario, mettersi in contatto con le aziende più vicine al luogo in cui devono prestare il loro soccorso.

Rimanere bloccati per strada, che sia autostrada o strada urbana, non è mai piacevole, talvolta può risultare anche pericoloso; la cosa migliore da fare è decidere di affidarsi ad un soccorso stradale serio ed efficace, come ce ne sono molti nella città di Roma, che giunga in nostro aiuto e ci porti fuori da una situazione spiacevole.

Molte ditte di servizio di soccorso stradale offrono anche l’intervento immediato di un proprio meccanico, quindi potrebbe risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Per chiunque ne abbia necessità, il servizio di soccorso stradale e di carro attrezzi aiuta a risolvere ogni imprevisto in auto.