La sigaretta elettronica Joyetech

La sigaretta elettronica è divenuta popolarissima fra i giovani e non solo fra quelli. Le ragioni del successo di questo strumento per il cosiddetto svapo sono diverse.

La prima è sicuramente la salute. Infatti ormai è stato acclarato dalla scienza medica che il fumo tradizionale è altamente nocivo e reca dei danni permanenti e letali al funzionamento del nostro apparato respiratorio.

Infatti i danni del fumo tradizionale non sono legati alla assunzione di nicotina, ma al processo di combustione che rilascia alcune sostanze molto nocive, come il monossido di carbonio e il catrame.

La sigaretta elettronica permette di consumare nicotina in livelli variabili, oppure di non inserirne affatto, senza il letale processo di combustione.

Questa tutela della salute, permette di svapare in tutta tranquillità.

Il secondo motivo che ha dato grande successo alle sigarette elettroniche è dato dai cosiddetti nativi digitali.

Infatti ai consumatori che vengono per liberarsi dal fumo tradizionale si sono aggiunti quelli che iniziano a fumare la sigaretta elettronica direttamente, per piacere e moda.

Infatti la sigaretta elettronica è anche un oggetto di design e di culto, similmente agli smartphone che sta generando dei fenomeni di moda molto particolari, come gli svapo bar dove le persone si radunano per assaporare i nuovi aromi in uscita, il primo svapo bar è nato a New York e presto questa moda si è diffusa anche in Italia, dove, come funghi stanno sorgendo locali dedicati agli svapers.

Questo ha generato inoltre il fenomeno delle cosiddette svapo star, vip che si fanno notare nei locali svapo alla moda.

La batteria eGo One Ct della Joyetech



All’interno della grande produzione di sigarette elettroniche, un marchio molto conosciuto e rinomato è quello della Joyetech che fa dell’elevata qualità produttiva e dell’innovazione tecnologica un suo vanto.

Fra i modelli di batterie per sigaretta elettronica più diffusi e performanti va ricordato il modello ego One Ct disponibile nelle potenza di 1100mAh e 2200mAh.

Questo modello sostituisce il precedente, il famoso ego One, con la differenza di poter realizzare una temperatura costante in maniera molto semplice.

Disponibile di due diverse potenze e capacità offre due diversi modus di vaporizzazione nuovi rispetto al modello precedente.

Il vecchio tipo di svapo era quello tradizione con un’erogazione di watt costante da 0,5 o da 1 ohm.

Con 1 ohm si può realizzare lo stesso hit di una sigaretta tradizionale, con un colpo alla gola forte e minore erogazione di vapore.

La mezza resistenza invece, grazie alla seconda coil più ampia, permette una minore intensità ma una produzione di vapore consistente.

Le due nuove modalità sono da 0.2 e 0.4 ohm con coil rispettivamente in nichel e titanio.

In tal modo la batteria Joyetech eGo ONE ct offre una incredibile varietà di coil e aperture per diverse svapate, sempre con la classica grande qualità costruttiva e resistenza di questa marca.

Il costo del modello da 1100mah è di circa venti euro e ha un aspetto metallico e compatto di gran moda, le performance sono davvero da top di gamma.