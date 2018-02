La macchina per il caffè Tube è brevettata per preparare il caffè buono proprio come al bar, dall’aroma intenso e gustoso. Pur essendo una macchina destinata ad uso domestico è stata studiata per essere usata con estrema facilità e per adattarsi a qualsiasi ambiente. Infatti, grazie al suo design moderno ma al tempo stesso lineare può essere inserita in qualsiasi ambiente della casa per creare un piccolo angolo caffè dove concedersi una pausa in famiglia oppure da soli in totale relax. Inoltre, la macchina per caffè Tube è l’ideale anche per essere usata in ufficio, per preparare un ottimo caffè espresso napoletano.

Praticità ed efficienza con pochi gesti

La macchina per il caffè Tube disponibile al seguente link http://www.tuttocaffe24.it/71-macchina-tube è dotata di un sistema di erogazione nuovo, composto da una pompa in acciaio inox. Inoltre, il suo meccanismo di termo blocco permette alla temperatura di stabilizzarsi per donare al caffè il giusto calore per sprigionare il suo aroma.

La macchina per il caffè in cialde Tube è interamente prodotta in Italia, questo garantisce il massimo della sicurezza di tutte le parti che la compongono, per avere una macchina facile da usare, con un design unico e dalla qualità eccellente.

Gustare un espresso in cialde non è mai stato così facile e veloce grazie alla macchina Tube: il caffè viene pressato nella giusta misura così da regalare un aroma irresistibile alla bevanda più consumata in Italia.

Ogni parte della Tube si può pulire con estrema facilità, infatti il porta cialda e la griglia di appoggio sono entrambi estraibili. Il consumo energetico è davvero basso (450 W) nel pieno rispetto dell’ambiente e la garanzia del prodotto è di due anni. Il pratico contenitore dell’acqua ha una capienza di due litri, così da avere una autonomia lunga tra un ricambio e l’altro.

Un innovativo sistema idraulico

La macchina a cialde Tube è stata brevettata con un sistema idraulico innovativo, che permette di preparare un espresso come al bar con la sola pressione di un dito. Questo sistema permette di evitare inutili sprechi, ma anche di fare un ottimo caffè con il minimo sforzo. Inoltre, grazie alla pressione costante è possibile dire addio ai filamenti di acqua che gocciolano dalla cialda sono eliminati, per preparare il caffè senza sporcare il piano sottostante.

Questa rivoluzionaria innovazione è sicuramente il punto di forza della macchina Tube, grazie anche alla garanzia del Made in Italy.

Semplice da trasportare, adatta qualsiasi ambiente e pratica da utilizzare, tutte queste caratteristiche la rendono il regalo ideale da fare e da farsi.

La borraccia esterna è posizionabile sia a destra che a sinistra, ma anche dietro per permettere di sfruttare al meglio lo spazio. Le dimensioni compatte consentono di disporla in ogni angolo della cucina ma anche in ufficio, grazie al suo design essenziale donerà un tocco di modernità a qualsiasi ambiente.