Auricolare invisibile per esami di stato

Un metodo per un piccolo aiuto durante gli esami è senza ombra di dubbio quello di utilizzare auricolari invisibili, sempre che il complice dall’altra parte sia capace di suggerire tutto correttamente, vediamo quali sono i modelli migliori dividendo però anche tra esami orali e scritti.

Auricolari spia migliori per gli esami scritti

Per suggerire al meglio durante un esame scritto si dovrebbero sapere in anticipo gli argomenti oppure insieme ad un auricolare invisibile ben posizionato all’interno dell’orecchio e nascosto magari da un cappellino o se si hanno i capelli lunghi tenendoli ben sciolti sopra le orecchie.

Per far capire a chi deve suggerire l’argomento si deve comunicare con l’esterno in qualche modo, ad esempio tenendo una penna microfono collegata tramite bluethoot al telefono e dire sottovoce quali sono gli argomenti, oppure tramite una microcamera far vedere le domande alla persona che deve suggerire.

A livello di auricolare il migliore è sicuramente quello di dimensione di un chicco di riso, quelli che si mettono tramite magneti all’interno dell’orecchio, sono quelli che utilizzano le forze armate quindi i più sicuri per non farsi vedere.

Micro auricolare invisibile per gli esami orali

Per gli orali si devono studiare differenti soluzioni, se si deve solamente discutere una tesina allora basta un file pre-registrato e far sentire solo quello prima di iniziare e dare la naturalità alla cosa mentre si dice, sicuramente per gli smemorati e per chi non ha studiato molto potranno trarne vantaggio.

Se l’interrogazione verte invece su argomenti multipli non è possibile utilizzare il metodo appena esplicato, si dovrà prevedere invece di dare la possibilità al suggeritore di ascoltare quali siano le domande poste per dare velocemente le risposte corrette.

La cosa è leggermente macchinosa da fare e gestire, ma se fatta con molta attenzione può dare i risultati corretti.

Dobbiamo comunque vedere tutti quelli che sono i suggerimenti e le accortezze da avere per poter arrivare nel modo corretto agli esami e passarli senza farsi accorgere del piccolo aiuto.

Elenco delle piccole accortezze da rispettare per gli esami

Eccoci alla parte più importante, i piccoli segreti per superare un esame grazie a degli auricolari invisibili, acquistabili su winkin.it, senza che si accorgano che avete un auricolare invisibile.

Per prima cosa durante l’ascolto dovete mantenere una posizione ed espressione che non faccia capire che state ascoltando qualcosa, essere del tutto naturali è il primo suggerimento importante.

altra cosa importante è non maneggiare mai davanti a loro sua le no possono pensare a qualcosa di simile ad un auricolare.

I capelli davanti alle orecchie, una sciarpina se fa freddo, sono cose importanti da avere per affrontare l’esame sereni di non essere beccati con l’auricolare.

Se qualcuno sospetta qualcosa fate solo attenzione a non iniziare subito ad andare nel panico e iniziare a toccare l’orecchio, e se invece volete dare meno sospetti non mettetevi mai nei banchi più lontani sono quelli che vengono maggiormente tenuti sotto controllo