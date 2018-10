Noleggio strutture metalliche in acciaio

La nosilence event management è una realtà che opera su tutto il territorio nazionale, esperta di allestimenti ed organizzazione di eventi o feste.

Offre numerosi servizi e la qualità dei suo servizi è stata scelta in più occasioni da attori istituzionali e privati, che li hanno premiati per la garanzia di eleganza e comfort che riescono ad assicurare.

L’agenzia si occupa dei servizi essenziali per l’organizzazione di un evento, i quali variano tra l’allestimento degli spazi ai servizi di comunicazione e logistica.

Il suo staff è formato solo da personale qualificato, che accompagna il cliente alla ricerca delle soluzioni migliori.

Cosa offre la nosilence di più degli altri?

Scegliere la pedana più adatta è uno degli elementi centrali dell’evento per essere sicuri di non incorrere in problemi nel corso d’opera.

Un evento è un momento delicato da organizzare, che richiede la giusta esperienza e la cura di ogni piccolo particolare affinché riesca bene e rimanga memorabile.

Trovare una pedana non è mai semplice, ma trovarne in buone condizioni è ancor più difficile.

Spesso di deve far fronte ad una serie di criticità che se non previste e fronteggiate tempestivamente possono rischiare di rovinare l’evento o ancor peggio creare spiacevoli incidenti.

La nosilence offre numerose soluzioni per chi è in cerca di una pedana per il suo evento o per la sua festa, soluzioni sia mobili che fisse.

Tutti i prodotti sono garantiti, stabili e sicuri poiché scelti dagli esperti per la loro qualità e solidità, ed inoltre sono rispettose delle norme vigenti in materia di pedane per eventi.

Si possono sia acquistare che prendere in nolo ed attraverso un veloce preventivo è facile trovare la giusta soluzione per ogni esigenza.

Sono disponibili pedane multi-livello o inclinate per l’esposizione dei veicoli, nonché le pedane carrabili.

Ogni prodotto è certificato ignifugo e può sostenere un peso di 700 kg/mq.

Questa certificazione è rilasciata dalla ditta di produzione in base al tipo di calpestio impiegato.

Inoltre se si sceglie la formula nolo o vendita incluso di montaggio, viene sempre rilasciato il certificato del corretto montaggio.

La filosofia della nosilence prevede che anzitutto venga garantita la sicurezza del cliente, oltre che l’eleganza e la professionalità.

L’agenzia offre una ampia gamma di pedane in legno, montate su travicelli in legno o su struttura metallica.

Come scegliere la pedana più adatta ?

Questo vale in particolare per i terreni scoscesi.

La nosilence offre pedane regolabili per terreni sconnessi per permettere l’appoggio anche su pendii, dislivelli o terreni in discesa.

Grazie all’esperienza acquisita nell’organizzazione di numerose manifestazioni, la presenza di scalini, siepi ed altri ostacoli non sarà più un problema per la sistemazione della pedana.

Diversamente se il fine è quello dell’isolamento dal suolo per gli invitati, l’agenzia mette a disposizione pedane per gazebi e tendo-strutture.

L’offerta è mirata anche per eventuali sfilate di moda: in questo caso la pedana sarà rialzata per permettere il giusto spazio di movimento e la migliore visibilità di tutti gli invitati.

Per gli eventi di maggiori dimensioni, che necessitano di pedane dove sistemare una grande quantità di ospiti, la possibilità è quella di utilizzare una serie di pedane fruibili da chiunque e che rispettino le principali norme di sicurezza.