Il divano costituisce senza dubbio uno degli elementi fondamentali

all’interno di una casa. Esso infatti rappresenta un complemento d’arredo indispensabile per godersi il

relax e il comfort quotidiano. Scegliere il divano più adatto rispetto alle proprie esigenze però non

è semplice come si pensa. Al giorno d’oggi infatti in commercio sono disponibili tantissime tipologie di divano

differenti, ognuna delle quali presenta delle caratteristiche e peculiarità specifiche. Per poter scegliere il

divano perfetto per la propria abitazione è necessario tenere in considerazione diversi fattori

come ad esempio lo stile della casa, le dimensioni della stanza, il numero dei componenti della famiglia. Se sei a

Divani classici e divani moderni: quali scegliere

I divani classici costituiscono la soluzione ideale all’interno delle case in stile antico.

Essi infatti conferiscono all’ambiente un tocco di classe e raffinatezza strizzando l’occhio alla tradizione.

Generalmente i divani in stile classico sono realizzati prevalentemente in legno, un materiale

decisamente molto robusto e resistente destinato a durare nel tempo. Esso è quasi sempre di colore scuro come

ad esempio quello di mogano oppure quello di ciliegio. Oltre a ciò esso è costituito da due o tre posti

in base alle dimensioni della stanza. I divani moderni invece sono caratterizzati da un

design decisamente più innovativo e all’avanguardia come ad esempio i divani a L

che regalano comfort e relax. I materiali con i quali sono realizzati sono vari: possono essere in

pelle, in tessuto oppure in acciaio ma non mancano anche

divani in legno massello o di tonalità chiare. Per quanto riguarda i colori prediligi tonalità chiare e

tenui come ad esempio il crema, il beige oppure il tortora.

Scegliere il divano in base alle dimensioni

Un divano, oltre a catturare l’occhio dal punto di vista estetico, deve anche essere

pratico e funzionale in quanto deve accogliere la famiglia e non deve essere

scomodo. Pertanto sceglilo in base ai componenti della tua famiglia. un divano a più sedute può essere l’ideale per

un nucleo familiare numeroso. Inoltre non sottovalutare le dimensioni dell’ambiente nel quale andrai a collocare il

tuo divano: se lo spazio della stanza è piuttosto esiguo scegli un divano compatto a due posti

che non occupi una superficie troppo vasta. Nel caso in cui tu abbia invece maggiore spazio a disposizione puoi

sbizzarrirti ed optare per una vasta gamma di modelli di divano differenti.