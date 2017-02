Pavimentazione per esterni a Bolzano, eleganti e funzionali

Rivestire con un pavimento per esterni la propria villa a Bolzano si entra facilmente nell’imbarazzo della scelta, merito della vasta gamma di articoli di pavimenti per esterni messi a disposizione dalle varie ditte specializzate nella vendita e nella messa in opera di pavimentazione per esterni a Bolzano e provincia.

Pavimentazione per esterni a Bolzano: la scelta

Nell’effettuare la scelta, tener presente alcuni importanti fattori: devono essere

antiscivolo, ingelivi, impermeabili, resistenti alle intemperie e agli attacchi di muffe e macchie

Pavimentazione in pietra naturale

La pietra naturale dopo un periodo di stasi è ritornata in auge grazie alla sua compattezza, alla particolare resistenza agli ambienti esterni e alla grande resa estetica dovuta dalle sue caratteristiche tecniche, che creano la possibilità di essere manipolata rimanendo inalterata se esposta alle intemperie.

Un passo carraio, realizzato con una pavimento per esterno in pietra naturale “formato pavè”, garantisce grande resistenza e minima usura al passaggio delle auto.

Molti centri storici in questi ultimi anni, sono stati ristrutturati con pavimentazioni in pietra naturale.

Pavimenti per esterni bordo piscina

Anche i pavimenti in legno per copertura bordo piscina in questi ultimi tempi sono stati completamente rivalutati.

Il legno, opportunamente trattato con un processo di impermeabilizzazione (impregnazione) viene predisposto alla resistenza di attacchi dovuti da funghi e microbatteri, con opportuni trattamenti viene reso antiscivolo, immune alle intemperie, evitandone deterioramenti con rispettivo prolungamento di vita di almeno venti anni.

Il tipo di colore scelto e il formato dei vari listelli consigliati dai tecnici delle aziende Bolzanesi, creano un impatto visivo di rara bellezza esaltandone l’ambiente circostante.

Gres porcellanato

Il gres porcellanato è un altro tipo di pavimento per esterni molto consigliato dalle aziende di pavimentazione per esterni Bolzano, molto adatto nella realizzazione di terrazzi outdoor e bordo piscine questo materiale si distingue per i suoi pregi (uno dei più impegnati nella pavimentazione di ambienti esterni) e per le sue

caratteristiche che lo rendono durevole nel tempo.

Molto richiesto anche per il suo costo non eccessivamente caro, confrontato con la particolare trasformazione dell’ambiente dopo l’avvenuta messa in posa.

Pavimenti per esterni in cotto

Il pavimento per esterni in cotto viene dall’antica tradizione della lavorazione dell’argilla a mano, trasformandola in quadroni e cuocerla in fornaci a legna con temperature che oscillanti sui 700/800 gradi, oggi il procedimento di preparazione e cottura viene effettuato in via industriale, ma è ancora possibile trovare pavimenti in cotto artigianali.

Il pavimento in cotto viene usato nel rivestimento di viali circondati dal verde.

Scegli la tua pavimentazione per esterni a Bolzano con NGWOOD