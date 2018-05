Previsioni valute, fare trading Forex con successo

Come prevedere l’andamento delle valute e diventare un trader Forex migliore: esistono dei metodi o delle tecniche per fare previsioni perfette?

Trading Forex, previsioni valute affidabili?

Prevedere l’andamento delle valute Forex consentirebbe di ottenere dei risultato migliori facendo appunto Forex Trading. Ma ovviamente non si può certo modificare il mercato, anche perché ci sarebbero delle irregolarità. Ma esiste veramente una maniera per calcolare anche in maniera approssimativa, ma che consente di effettuare previsioni? In realtà, non esiste un modo per avere previsioni Forex sicure al 100%, in quanto tutti i metodi per prevedere le valute hanno, ovviamente, differenti margini di errore. Il mercato Forex è considerato ad alto rischio proprio perché è molto volatile e ha un elevato livello di imprevedibilità. Del resto, se così non fosse, le migliori piattaforme per il trading online non esisterebbero e non ci sarebbe possibilità per i trader di avere profitti elevati per mezzo di questa data attività. Ma ciò non significa che non esistano determinate strategie create allo scopo di ottenere delle previsioni di altissima qualità, ma da ponderare al momento di investire. Scegliere di puntare in alto potrebbe essere molto rischioso, quindi attenzione al tipo di investimento da fare.

Coppie di valute nel Forex

Per capire le strategie e le previsioni per il mercato Forex, è fondamentale che il trader abbia alle spalle una formazione adeguata per capire realmente cosa significa prevedere l’andamento delle valute. Quando si fa Forex trading, si punta sempre su una o più coppie di valute, possibilmente quelle più conosciute. Ad esempio, Euro-Dollaro, oppure Euro-Sterlina, o ancora il cambio Euro-Yen. Sul Forex , di solito, non si scommette mai su una singola valuta, bensì su una coppia. Quello che bisogna per forza capire è quale delle due si rafforzerà e si indebolirà. Una previsione molto accurata contiene anche altre informazioni, come la cifra esatta del valore. Per rendere possibile questo, si devono utilizzare due metodi fondamentali, ovvero l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale.

Analisi tecnica e analisi fondamentale

Prevedere l’andamento delle valute con l’analisi fondamentale è forse la maniera più intuitiva, perché il valore relativo di una valuta rispetto alle altre si basa dalla forza dell’economia che essa rappresenta, oltre ad altro genere di fattori (stabilità finanziaria dello Stato, i rendimenti degli investimenti, ecc.). Prendendo ad esempio una coppia di valute, una si rafforza rispetto all’altra se il PIL e il tasso di occupazione vanno meglio, oppure si abbassa l’inflazione o il debito, o si è alzato il tasso di sconto. Ovviamente, se il tasso di sconto vale 100% ma c’è ancora un caso di inflazione alta, non conviene investire. Nel caso dell’Euro, gli investitori fanno riferimento alla Germania, per questo la moneta unica è considerata molto forte rispetto a quelle mondiali. L’analisi tecnica è molto più concreta in quanto si basa su dati di natura matematica e statistica, di solito guardando grafici che rappresentano i rispettivi andamenti di ogni coppia di valute prese in esame. Per fortuna, i broker online con licenza CONSOB hanno quotazioni e grafici in tempo reale, in modo da fare Forex trading in maniera trasparente.