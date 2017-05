come dimagrire il viso

Il dimagrimento del viso è quello più immediato e semplice da ottenere. Infatti è la prima zona a perdere gonfiore e ad affinarsi quando cominciamo una dieta.

Ovviamente non esistono diete specifiche per dimagrire solo il viso, ma ci sono tantissimi gesti quotidiani che possono agevolare il dimagrimento corretto del viso, e fare in modo che la pelle non rimanga flaccida o cadente, soprattutto quando il quantitativo di peso che si perde durante la dieta è rilevante.

Per prima cosa bisogna assicurarsi che la dieta sia adeguata e che non stia producendo un calo poderale troppo radicale in un tempo troppo breve: in quel caso il viso non solo appare svuotato anziché dimagrito, ma occhiaie e incarnato spento daranno al volto un’aria malaticcia.

La dieta deve invece portare dei benefici al volto, regalare un’aria luminosa e una pelle più pura, libera dalle tossine del cibo spazzatura che tanto spesso ci tenta.

Cura del viso durante il dimagrimento

Per evitare la formazione di pieghe di pelle indesiderate, dobbiamo considerare che il dimagrimento produce in poco tempo un vuoto che la pelle fa fatica a riempire: l’aderenza ai tessuti adiposi viene recuperata soltanto col tempo.

Per questo motivo, nel caso di un dimagrimento importante, è sempre bene incominciare la dieta di pari passo con un trattamento protettivo e di prevenzione per la pelle.

Molte creme ristrutturanti e idratanti specifiche per chi affronta una dieta sono disponibili in commercio, ma anche i metodi naturali, come l’olio di mandorle dolci sono veramente d’aiuto nel ripristinare l’elasticità della pelle.

Come rendere il viso fine e sottile

I lineamenti non si possono cambiare e fanno parte della struttura ossea del nostro viso: ma se sognamo un viso più snello e fine, nessuno può impedirci di provare alcuni trucchi. Prima di tutto l’idratazione e la cura della pelle associate alla dieta, ma anche le spugnature d’acqua fredda che permettono ai muscoli di impegnarsi in micro-contrazioni che mantengono il volto tonico e consentono alla pelle di recuperare facilmente l’elasticià.

Mentre ci impegniamo nella dieta potremmo voler dare una spinta all’autostima provando qualche tecnica di make up che accentui i risultati, come il contouring, che scolpisce il viso in pochi gesti: vedersi belli mantiene alta la motivazione e incoraggia a seguire la dieta!