Capelli deboli e caduta dei capelli: shampoo, balsamo e rimedi? – Croce e delizia di uomini e donne, i capelli possono cambiare completamente il volto di una persona.

C’è chi ama i capelli lunghi, chi ama i capelli corti, chi vuole il taglio più moderno, chi invece cerca il colore unico per differenziarsi, di fatto i capelli sono una parte importante del look di ognuno di noi, e possono cambiare in maniera evidente l’opinione e l’aspetto.

Ma spesso i capelli sono davvero molto trascurati: uno shampoo troppo aggressivo, o magari troppo economico, può danneggiarlo, un balsamo che viene usato in maniera sbagliata oppure l’elevata esposizione al sole ed al mare in estate, possono davvero portare all’indebolimento ed alla conseguente caduta dei capelli.

A tutti può capitare di avere per un determinato periodo i capelli più deboli, che si spezzano o che cadono (e spesso ce ne accorgiamo in doccia), addirittura le donne spesso vedono sulle spazzole dei grovigli di capelli ed entrano nel panico.

Inutile dire che lo stress e l’alimentazione sono due delle principali cause dei capelli deboli e della caduta dei capelli, oltre chiaramente a malattie infettive o tinture aggressive.

Di fatto però, quando l’uomo o la donna vedono che i capelli cominciano ad essere deboli ed a cadere, la preoccupazione è quella della calvizie.

Fortunatamente la scienza e lo studio dei capelli (tricologia) ha portato dei prodotti davvero efficaci che possono essere considerati dei veri e propri rimedi contro la caduta dei capelli (cliccando su rimedi contro la caduta dei capelli potrai leggere un articolo dedicato a Krestina, un prodotto che online sta riscuotendo moltissimo successo per le sue proprietà ed i risultati ottenuti da alcune persone che hanno usato con risultati estremamente positivi questo prodotto).

E’ importante capire però quali sono le reali cause della caduta dei capelli, queste infatti potrebbero essere di varia natura, come ad esempio dei problemi alla tiroide o dei trattamenti di farmaci che ci causano problemi al cuoio capelluto.

Solitamente il problema nasce dall’assottigliamento e dall’indebolimento del bulbo pilifero, che potrebbe comunque essere anche stagionale, ed alcune persone amano utilizzare dei rimedi naturali (a proposito, anche Krestina, il rimedio che abbiamo linkato in quest’articolo, è fatto con ingredienti naturali), come il decotto di noce, il decotto di timo o una tintura di lavanda.

A nostro avviso, andare a preparare un decotto o una tintura può richiedere parecchio tempo (ed ingredienti a volte difficili da reperire anche in erboristeria), ecco perché prodotti come Krestina, già preparati con ingredienti naturali, possono essere una valida soluzione al problema.

Ci sono poi alcune fashion blogger che addirittura invece hanno provato a lavare per un lungo periodo i capelli con acqua e bicarbonato, evitando dunque ogni tipo di shampoo, ed ottenendo degli ottimi risultati, ma chiaramente in questo caso si corre il rischio di rovinare i capelli, per cui noi sconsigliamo di adoperare metodi troppo drastici!

