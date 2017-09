Se cercate un centro estetico per la ceretta a Torino, siete nel posto giusto. Uno dei migliori centri estetici femminili è il centro Calaba, ubicato in via Gropello 6, a 20 metri dalla fermata della metropolitana “Principi D’Acaja”. L’attività è specializzata da molto tempo nel settore Estetica & Beauty Care. Offre un servizio con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30. Grazie a collaboratrici esperte e volenterose, e alla passione che mettono nel proprio lavoro, le clienti che si rivolgono a questo centro sostengono di prendersi un momento di respiro dalla routine quotidiana, perché si sentono coccolate e rigenerate. Il centro offre molti servizi e trattamenti specializzati quali trattamenti anticellulite, trattamenti viso, depilazione, pedicure e manicure e ricostruzione unghie, oltre a scrub e massaggi.

Metodi di depilazione innovativi a Torino

Per quanto riguarda la depilazione il centro Calaba offre tre servizi possibili specifici. Il primo è la ceretta, il metodo forse più utilizzato per la depilazione, perché veloce ed economico. Il Centro Calaba offre però anche i servizi altamente specifici di epilazione definitiva. Uno tra questi è quello della Luce pulsata, una tecnica moderna che distrugge la papilla pilifera e permette un rallentamento della crescita dei peli. Questa tecnica non è dolorosa. Viene utilizzata prevalentemente sul su pelli chiare con peli scuri.

L’ultimo servizio offerto è quello dell’elettrocoagulazione. Questo trattamento anche se leggermente più doloroso, permette la graduale eliminazione definitiva del pelo.

Ceretta a Torino in tutta sicurezza per la pelle

Uno dei punti fondamentali per questa attività è la piena soddisfazione dei propri clienti e la loro sicurezza. Per questo il centro si occupa della sterilizzazione accurata di tutti gli strumenti con apparecchi di classe medica e utilizza sulle clienti soltanto prodotti interamente Bio, che non contengono al loro interno siliconi o paraffina e non danneggiano la pelle, ma la arricchiscono con vitamine e sali minerali importanti. Inoltre il centro non utilizza prodotti che presentano all’interno Oli Minerali, fragranze o conservanti allergizzanti. Il Centro Calaba offre servizi specifici per qualsiasi esigenza, anche pacchetti completi di massaggio e trattamenti di bellezza viso e corpo per le spose.

Ceretta a Torino e Check Up gratuito

Per qualsiasi informazione riguardo ai servizi e al loro prezzo, è possibile consultare la pagina ufficiale del sito o recarsi direttamente nel centro per richiedere una consulenza personalizzata in base alle proprie necessità. Il centro offre inoltre un Check Up completamente gratuito. Sarà sufficiente soltanto prendere un appuntamento telefonico tramite i recapiti presenti sul sito.