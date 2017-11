Tutti i vantaggi dell’olio di cocco

L’olio extravergine di cocco è un prodotto che assicura benefici come integratore alimentare e come prodotto di bellezza. Il procedimento per ottenerlo è semplicissimo in quanto prevede la semplice spremitura della polpa delle noci di cocco, dopo averla essiccata, chiamata “copra“, si può chiamare extravergine solo quando la spremitura è effettuata subito dopo la raccolta, prodotto dalla prima spremitura a freddo a una temperatura che non supera i 38 gradi.

Il suo utilizzo nei paesi tropicali si perde nella notte dei tempi, è utilizzato in cucina e in cosmetica, possiede la caratteristica di presentarsi in forma liquida, e incolore, in estate e solida, come burro, in inverno o comunque a temperature inferiori ai 20°.

Gli acidi grassi saturi a catena media dell’olio di cocco sono composti da acido laurico (compone circa il 50% dell’olio di cocco), acido caprico e acido caprilico. Questa particolare combinazione di acidi grassi a catena media rende l’olio extravergine di cocco un prodotto capace di accelerare il metabolismo, aumentando il senso di pienezza e favorendo la perdita di peso. Esso è anche un ottimo antibatterico, potenziando le difese immunitarie contro funghi, virus, microbi e batteri.

L’olio di cocco ha un sacco di proprietà che lo rendono molto adatto all’utilizzo come cosmetico (per la pelle e capelli), ma in questo articolo presenteremo 5 benefici scientificamente dimostrati dell’olio di cocco quando esso viene ingerito come un alimento o utilizzato durante il preparo dei pasti:

1) Aiuta nell’assorbimento di vitamine e nutrienti liposolubili

Le vitamine A, D, E e K sono vitamine liposolubili fondamentali per l’essere umano e hanno bisogno dell’ambiente adeguato per essere assorbite. L’olio di cocco permette il corretto assorbimento ed assimilazione migliorando quindi la salute di ossa, denti, capelli, pelle e umore e sistema immunitario. Inoltre l’olio di cocco è ricco di vitamine E, K e ferro.

2) Tieni a bada gli zuccheri nel sangue

L’olio di cocco rilascia i suoi nutrienti lentamente, fornendo una fonte di energia che contribuisce a sostenere i livelli di zucchero nel sangue. Sembra che una dieta integrata con olio di cocco possa mostrare miglioramenti sui livelli di tolleranza al glucosio.



3) Diminuisce l’appetito

C’è chi assume un cucchiaino di olio di cocco prima dei pasti principali in modo da aumentare il senso di sazietà. La scienza ha rivelato che i chetoni (che si producono quando si consumano olio di cocco) possono portare a ridurre l’appetito.

4) Migliora il funzionamento dell’intestino

L’olio di cocco vergine aiuta a mantenere bilanciata la microflora batterica della mucosa intestinale in quanto nutre i batteri positivi nell’intestino e limita la proliferazione dei batteri patogeni.

5) Aummenta le difese immunitarie

Circa la metà del grasso contenuto nell’olio di cocco è acido laurico, una sostanza che si trasforma in monolaurin, un monogliceride che può distruggere virus e batteri, facendolo diventare un trattamento efficace per alcune malattie.

Ma attenzione: i 5 benefici sopracitati si manifesteranno in modo completo solo con l’olio di cocco puro (non-raffinato) estratto dal endosperma(“polpa”) del frutto del cocco.