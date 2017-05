Scopriamo la maculopatia

Che cos’è la maculopatia? La maculopatia è un’importante e seria malattia degenerativa che riguarda la parte centrale della retina. Chi ne rimane colpito perde progressivamente la vista o per meglio dire la funzione visiva centrale, salvaguardando parte della funzione visiva laterale. Si tratta di un processo di invecchiamento dell’occhio anche se è bene, dai 40 anni in poi, sottoporsi a test specifici a maggior ragione se in famiglia ci sono casi. La più frequente è la maculopatia senile che si presenta come secca e umida mentre ci sono altre forme come quelle legate al diabete e alle trombosi venose della retina.

Quali sono i sintomi della maculopatia. Chi ne è colpito non si accorge subito della perdita della vista ma solo dopo qualche tempo quando le alterazioni visive si fanno importanti cioè quando la distorsione delle immagini (gli oggetti appaiono deformati o rimpiccioliti) è ben percepibile e quando l’intera area centrale della vista viene percepita come assente. Anche nella lettura e nella percezione dei colori, nella visione notturna si possono avere dei problemi.

Come affrontare la maculopatia. Questa patologia degenerativa può essere frenata nel suo inesorabile progredire attraverso idonee terapie farmacologiche (farmaci antiangiogenici), ma fondamentale è anche la prevenzione: sembrerebbe che in alcuni casi possa essere favorita dal fumo e da tutti i fattori che possono incidere sull’invecchiamento cellulare come l’assunzione di grassi saturi e di alcol. Una buona alimentazione ricca di vitamine, sali minerali e antiossidanti può avere la sua importanza nella prevenzione. E poi dai cinquant’anni in poi è buona norma sottoporsi a esame del fondo oculare. Recentemente si sta sperimentando, con buoni risultati un trattamento fotodinamico con iniezioni intraoculari di farmaci sensibilizzanti che va a tenere sotto controllo i vasi capillari e unaterapia laser di ringiovanimento della retina, particolarmente efficace per chi è ai primi stadi della malattia. Nei casi estremi la maculopatia si affronta con una traslocazione retinica, intervento particolarmente delicato ma sperimentato già con successo anche nei casi più gravi.