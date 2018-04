rimedi naturali per perdere peso

Al giorno d’oggi ci sono una miriade di tutorial e metodi per perdere peso senza fare troppi sforzi.

Facendo diete particolari, seguendo video su internet, assumendo prodotti particolati senza magari aver consultato un medico o una persona esperta.

Quindi quali sono quindi i metodi e rimedi per perdere peso, senza rischiare di danneggiare la nostra salute?

Perdere peso in maniera naturale è il modo migliore per restare sano in generale e per mantenere il peso raggiunto per molto tempo.

In primis bisogna apportare dei piccoli cambiamenti alla dieta, fare attività fisica e adottare uno stile di vita sano.

Quando vengono messe in atto queste piccole variazioni nella vita quotidiana hai maggiori possibilità di mantenerle anche nel lungo periodo. Una combinazione di questi fattori può aiutarti a dimagrire in modo sano e sicuro.

1)Innanzitutto bisogna bere molta acqua.

Introdotta sia con il cibo che con le bevande oltre a compensare le perdite idriche giornaliere, aiuta a mantenere il corpo sano eliminando le sostanze in ecesso.

La dose giornaliera consigliata è di 2,5 l.

2)Creare un piano alimentare giornaliero.

In sostanza bisognerebbe mangiare porzioni ridotte, ma ben distribuite durante l’arco della giornata.

Questo serve ad evitare le abbufate pomeridiane perchè magari a pranzo si è mangiato poco.

Quindi cercare di:

A-Colazione, pranzo e cena sempre alla stessa ora.

B-Mangiare un piccolo spuntino a metà mattina e nel pomeriggio (frutta,creckers ecc.)

C-Cenare almeno tre ore prima di andare a letto, per dare il tempo al nostro corpo di smaltire il cibo appena introdotto e evitare quella senzazione di pesantezza quando ci corichiamo.

3)Mangiare cibi che apportino tutti i macronutrienrieti minimi per il corretto funzionamento dell’organismo.

4)Introdurre nella dieta almeno cinque porzioni di frutta e verdura.

Questi alimenti offrono molti nutrienti necessari con pochissime calorie.

5)Bere un bicchiere di acqua con del succo di limone la mattina.

Questo aiuta la digestione, pulisce l’organismo, è un ottimo diuretico, stimola il sistema immunitario, regola il livello di pH, e aiuta a perdere peso.

I limoni sono ricchi di pectina, una fibra che aiuta a combattere la fame improvvisa. Recenti studi hanno dimostrato che le persone che mantengono una dieta più alcalina tendono a perdere peso più velocemente.

6)Meno carboidrati e più fibra.

Una misura importante da adottare è quella di aumentare il consumo di alimenti ricchi di fibra e diminuire quello di carboidrati.

Gli alimenti che contengono una buona quantità di fibra aiutano il processo digestivo e consentono di eliminare le tossine. In questo modo potrete perdere peso con maggiore facilità.

Un altro punto fondamentale da tenere presente è che se volete migliorare il vostro tono muscolare, dovete aggiungere proteine alla vostra dieta;

le proteine sono utili anche per bruciare i grassi più velocemente nel momento in cui fate esercizio fisico.

Cercate di apportare dei cambiamenti in modo lento, per lasciare che il vostro corpo si abbitui.