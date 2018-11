La guida per le sopracciglia uomo perfette

Avere ciglia curate ed impeccabili, non è più una prerogativa assoluta di noi donne. Nella società d’oggi, i maschietti sono molto più attenti ed esigenti, per quel che riguarda il benessere fisico e l’aspetto estetico.

In realtà la causa di tale apprensione maschile è anche un po’ nostra. Nel corso degli anni, le donne hanno desiderato e con il tempo imposto, se così si può affermare, canoni di bellezza differenti e spesso intransigenti.

In passato l’uomo attraente era prevalentemente quello decisamente più virile, mascolino, con peli evidenti sul petto e nelle gambe, barba incolta e sopracciglia che si univano in un unico monociglio. Oggi tutta questa peluria, non desta più passionalità, ma sensazioni opposte, quasi di disgusto.

Gli uomini hanno imparato, anche grazie a noi donne, che prendersi cura del proprio aspetto è una pratica che porta solo benefici e vantaggi, ai loro rapporti personali. Il viso è una parte del corpo fondamentale, sulla quale concentrarsi maggiormente, in primis le sopracciglia svolgono a tal proposito un ruolo decisivo ed importante.

Certo non tutti gli uomini possiedono le conoscenze adeguate per prendersi cura della forma delle loro sopracciglia, ma con una buona dose di pazienza e un po’ di pratica, sarà tutto molto più semplice. Il campo estetico è ricco di strumenti specifici per perfezionare e delineare perfettamente le sopracciglia uomo, anche a casa.

Il fai da te, non è consigliato a coloro che non hanno una buona manualità, il rischio di peggiorare la situazione è nettamente elevato. Per questo è fondamentale affidarsi al lavoro di estetisti professionisti in grado di trovare la soluzione più adatta all’esigenze di ogni uomo.

Per gli uomini temerari, che preferiscono fare da sé, forniremo dei consigli utili per sfoggiare sopracciglia impeccabili. Nella maggior parte dei casi, gli uomini presentano delle sopracciglia folte e lunghe, per definirle è necessario innanzitutto ammorbidire la zona da trattare, con un po’ d’acqua tiepida e una crema ammorbidente.

Dopo che la zona è asciutta, i peli vanno spazzolati all’insù e pettinati con gli appositi pettinini. Successivamente si effettua una sforbiciata dall’esterno all’interno, mantenendo la naturale forma dell’arcata.

Per ottenere sopracciglia uomo perfette è importante cercare di mantenere la forma naturale dell’arcata delle ciglia, effettuando soltanto dei piccoli accorgimenti di sfoltimento della massa delle sopracciglia.

Per quanto riguarda la cura dello spazio che intercorre tra un sopracciglio e l’altro, è necessario intervenire con altri strumenti, come la ceretta. Piccole strisce ritagliate in modo da sagomare la zona e mantenere la sagoma normale. Dopo essere intervenuti con la ceretta è bene definire la pulizia con l’estrazione dei peli, utilizzando la pinzetta.

Sicuramente questo è uno degli strumenti più odiati dagli uomini, ma con una certa manualità il dolore sarà meno intenso. Una buona alternativa alla pinza è il filo, ma non è semplice da maneggiare.

Uno dei problemi che un uomo può riscontrare è la mancanza di peli nelle sopracciglia, a tal proposito si consiglia di intervenire esteticamente con un trattamento di trucco permanente, che permette di ricreare attraverso un artificio particolare e duraturo le sopracciglia. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito Truccopermanente.it