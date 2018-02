In cosa consistono le attività di SEO on page e off page

SEO è una sigla che significa Search Engine Optimization e comprende tutti gli accorgimenti in grado di ottimizzare una pagina per i motori di ricerca. Questo passaggio è importantissimo per dare maggiore visibilità alla pagina stessa, perché serve a posizionarla meglio fra i risultati delle ricerche su Google e gli altri motori. Il posizionamento avviene in base a determinate parole chiave, inserite nel testo della pagina in posizioni strategiche, ma anche ad altri criteri.

Le attività di SEO on page sono quelle che riguardano la creazione della pagina stessa, quindi il posizionamento delle keywords nel testo, nei titoli e in altri punti che vengono indicizzati dai motori di ricerca. Le attività SEO off page invece riguardano i link che dalla pagina puntano all’esterno.

In questo caso i motori di ricerca valorizzano pagine con link a domini considerati autorevoli e sicuri, come i siti istituzionali, oltre che pagine dotate di buoni collegamenti con i social network. Una buona agenzia di web marketing, come Seomilano.agency, si occupa di entrambi gli aspetti del posizionamento SEO.

SEO Milano si occupa di realizzare delle strategie di posizionamento SEO attentamente studiate, che comprendano SEO on page e off page. Nel primo caso si tratta di riconoscere le keywords più importanti ed inserirle in modo da renderle facilmente riconoscibili dai motori di ricerca.

Nel secondo caso si tratta di costruire un insieme di link che posizionino la pagina in un contesto autorevole e considerato di valore da parte del motore di ricerca. Entrambe queste attività sono essenziali per una buona strategia di web marketing.

Un buon posizionamento della pagina nelle ricerche tramite google o altri motori aumenta notevolmente la visibilità di una pagina. Un utente in genere, effettuata una ricerca, apre le prime pagine fornite dal motore e solo raramente, o se proprio non ha trovato quello che cercava, arriva a consultare quelle più in basso.

Essere fra i primi risultati è quindi importantissimo e permette di aumentare in modo esponenziale il numero delle visualizzazioni di una pagina web. Essere posizionati in fondo alla pagina dei risultati significa, per la maggior parte degli utenti, essere invisibili.

SEO Milano è un’agenzia di web marketing in grado di fornire consulenza o realizzare campagne di marketing online. Queste comprendono SEO on page e off page, ovvero la realizzazione di un sito appetibile per i motori di ricerca e una strategia di link building in grado di dare maggiore visibilità ai contenuti pubblicati grazie al buon posizionamento SEO oltre alla condivisione dei contenuti sui social e su altre piattaforme.

Clienti che operano in un contesto locale, come negozi, professionisti o piccoli marchi, avranno invece bisogno di una ottimizzazione SEO locale, ovvero in base alle ricerche effettuate dagli utenti della zona in cui è posizionata l’azienda da promuovere.

L’agenzia realizza analisi SEO mirate in base alle esigenze di ogni cliente e cura la reputazione online del marchio, monitorando le informazioni che circolano sul brand. Queste ultime influenzano la percezione che gli utenti hanno dell’azienda, grazie a recensioni o a pareri esterni al sito aziendale. Avere una buona reputazione online è importante per la visibilità del marchio.