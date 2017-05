Come trovare un’auto usata a Trapani

Chi è in procinto di acquistare un’auto usata Trapani è chiamato, in primo luogo, a decidere se affidarsi alle trattative con un privato o se rivolgersi a un concessionario. Entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi: nel primo caso, per esempio, si ha la possibilità di spendere meno e magari anche di trattare sul prezzo, ma d’altro canto si corre il rischio di incappare in qualche truffatore; nel secondo caso, invece, si ha a che fare con una spesa più elevata, ma almeno si può essere certi della serietà del venditore.

In effetti, i concessionari che aderiscono al sistema usato garantito sono fonte di certezze per i potenziali acquirenti, e per di più mettono a disposizione anche la possibilità di trovare vetture a km zero. Vale la pena di sapere, inoltre, che i concessionari che mettono in vendita veicoli usati sono tenuti, a norma di legge, a offrire una garanzia di non meno di un anno a partire dal momento della consegna sui mezzi, con una copertura che riguarda tutte le riparazioni per guasti. Tali garanzie, come è ovvio, non possono essere usufruite nel caso in cui si compri una macchina da un privato.

Insomma, chi decide di mettersi in cerca di un’auto usata Trapani deve prestare la massima attenzione a tutte le proposte e valutarle in modo accurato: non sempre il prezzo che appare più conveniente, perché è il più basso, alla fine lo è davvero. Magari si può essere contenti di aver trovato una vettura in vendita a poche centinaia di euro, ma poi ci si renderà conto di doverne spendere migliaia per le riparazioni dal meccanico o per il tagliando in officina. A proposito di spese, infine, è bene non scordare che tra i costi da tenere in considerazione ci sono anche quelli che riguardano il passaggio di proprietà del mezzo.