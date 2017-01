Il sito Internet svapoweb è tornato online

Di nuovo online per i propri clienti

Molte persone potrebbero aver letto che Svapoweb ha rischiato di dover abbandonare il vasto mondo della rete e che sembrava che il sito stesso potesse dire addio ai suoi clienti.

La vicenda però è sempre stata tenuta quasi segreta come se non si volesse rendere partecipi coloro che hanno sempre comprato articoli su questo portale, misteriosamente entrato offline per un breve periodo di tempo.

Ecco quanto accaduto a Svapoweb.

I prodotti di Svapoweb

Svapoweb è uno dei pochi portali online che offre prodotti realizzati interamente sul suolo italiano e che garantisce quindi un ottimo livello di soddisfazione finale agli acquirenti, che si rivolgono proprio a questo sito per effettuare le compere dei suddetti articoli.

Ebbene è accaduto che, uno dei pochi ordini di merci effettuati dal sito, sia arrivato in maniera anticipata rispetto la data di consegna.

Se in molti sostengono che questo dato sia positivo, lo stesso non può dire Svapoweb che, proprio a causa di questa situazione, si è dovuto vedere costretto a difendere il suo onore ed a fare in modo che, i contestatori, potessero tacere.

La causa Svapoweb nasce per un’insolita situazione spiacevole: il controllo delle forze dell’ordine, effettuato a sorpresa, ha fatto in modo che le merci non registrate potesse essere scoperte subito e pertanto, il sito, è stato accusato di effettuare frode nei confronti dello Stato.

Proprio questa accusa ha fatto in modo che il sito web preferito dai fumatori delle sigarette elettroniche chiudesse i battenti per qualche giorno, frazione di tempo durante la quale gli amministratori dell’azienda hanno realizzato un comunicato stampa dove veniva spiegata la vicenda in maniera integrale.

La causa di Svapoweb ed il ritorno

La situazione non si è di certo attenuata col passare dei mesi ed anzi, coloro che contestavano il sito hanno avuto modo di gettare benzina sul fuoco.

Nel frattempo, però, i rappresentanti legali di Svapoweb ed il fondatore del sito hanno dovuto recarsi in tribunale per difendere i loro diritti e soprattutto quelli del portale stesso, accusato a detta loro in maniera ingiusta e violenta.

Le prove fornite da parte di Svapoweb sono state definite come efficaci al massimo ed assolutamente impossibili da attaccare.

Il sito web ha fatto in modo che, tutte le informazioni relativa alla consegna ed alla mancata registrazione delle merci, potesse essere valutata con ottica diversa dal giudice, il quale alla fine ha dato ragione a Svapoweb.

Come si è conclusa tutta la vicenda

La situazione si è quindi modificata in maniera netta e soprattutto in favore del sito web stesso, che ha potuto dimostrare di essere in grado di operare in maniera corretta al massimo, senza alcun problema.

La situazione si è quindi modificata in favore di Svapoweb stesso, il quale ha poi potuto tornare ad operare online senza alcuna complicazione.

Gli amministratori del sito hanno poi spiegato la vicenda sul loro portale, senza omettere dei particolari, lasciando quindi trasparire un grande senso di correttezza verso coloro che si sono sempre rivolti al portale per gli acquisti e che hanno voluto scoprire il motivo per il quale Svapoweb venne messo offline.