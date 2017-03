A chi rivolgersi a Torino per un servizio NCC

Se si necessita di un servizio di NCC a Torino, in questa città vi sono diverse aziende che possono garantire un servizio professionale e di grande qualità.

Come individuare un’azienda affidabile?

Che cos’è il servizio di NCC?

Con la sigla NCC si fa riferimento al servizio di Noleggio Con Conducente, una formula di ultima generazione che ha subito trovato un grande riscontro sul mercato.

Le aziende che offrono simili servizi, dunque, associano al noleggio del veicolo anche le prestazioni di un professionista, il quale si occuperà dunque della conduzione del veicolo.

Le aziende specializzate in questi servizi devono saper garantire massima professionalità al cliente, scopriamo subito dunque quali sono gli aspetti principali sulla base di cui valutarle.

Come valutare un’azienda del settore

Se ci si chiede a chi rivolgersi a Torino per un servizio di NCC, non può che essere positivo il fatto che un’azienda vanti molti anni di esperienza nel settore in questione.

A Torino non mancano delle imprese “storiche” per quel che riguarda questo settore, e contattarle, ovviamente, può essere una splendida idea se si pretende un servizio di livello.

La data di fondazione dell’azienda, ovviamente, non è l’unico parametro da prendere in considerazione: se si vuol valutare il livello di affidabilità di un’azienda che si contatta per la prima volta, ad esempio, può essere un’ottima idea quella di scoprire se ha delle certificazioni di qualità, ovvero dei riconoscimenti ufficiali che vengono assegnati ad aziende particolarmente, come quelli rilasciati dall’Organizzazione internazionale per la normazione.

Altri importanti aspetti

Altri aspetti che meritano di essere considerati nel momento in cui si contatta un’azienda del settore sono legati all’ampiezza del suo parco veicoli e alle zone territoriali in cui i servizi sono erogati.

É sicuramente molto positivo il fatto che un’azienda specializzata in servizi di NCC a Torino o in qualsiasi altra città offra al cliente la possibilità di scegliere tra molti diversi mezzi, spaziando dunque dalle classiche auto fino ai veicoli in grado di trasportare contemporaneamente decine e decine di passeggeri.

Una buona azienda operante in questo settore, inoltre, deve saper offrire i propri servizi senza limitazioni territoriali, dunque su scala regionale, nazionale o anche internazionale, qualora necessario.

Chiesa Noleggio: un ottimo esempio di azienda professionale

Chiesa Noleggio è sicuramente un ottimo esempio di azienda professionale specializzata in servizi di noleggio con conducente a Torino.

Chiesa Noleggio opera dal lontano 1963: inizialmente l’impresa si occupava di trasporto pubblico, oggi invece propone molti servizi moderni che riscontrano un ottimo successo, tra cui appunto quelli di noleggio con conducente.

I servizi di noleggio con conducente possono essere eseguiti con svariati veicoli: autovetture, anche piuttosto lussuose, le classiche navette, ovvero i piccoli bus che trasportano indicativamente da 7 a 12 persone, ed i bus veri e propri, sempre molto scelti per gite scolastiche, trasferte di squadre sportive, pellegrinaggi.

Chiesa Noleggio può operare sia a livello nazionale che internazionale, inoltre impiega esclusivamente professionisti esperti e costantemente sottoposti a verifiche di idoneità.