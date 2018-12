Oleodinamica MAS è specialista nella vendita e revisione degli impianti oleodinamici. L’azienda, fondata a Torino nel 1954, grazie alla sua lunga esperienza nel settore è in grado di assicurare con la sua squadra di tecnici professionisti un pronto intervento rapido e altamente qualificato. Attiva principalmente a Torino e provincia, Oleodinamica MAS oltre che nell’oleodinamica offre servizi nei settori del sollevamento, della pneumatica e dell’automazione. Il suo punto forza è il rapporto di fiducia che negli anni ha saputo costruire con i suoi clienti, sinonimo di garanzia per le tante industrie del territorio.

Oleodinamica MAS si avvale di strumenti e attrezzature innovative e all’avanguardia con le quali è in grado di intervenire su qualsiasi impianto oleodinamico per opere di revisione, collaudo e manutenzione sia per le macchine industriali sia per quelle impiegate nel movimento terra. L’azienda torinese opera infatti nei seguenti settori: settore industriale, settore mobile, riciclaggio e recupero, settore navale, settore ferroviario, settore agricolo.

Ampia disponibilità dei prodotti.

Il magazzino è ampiamente rifornito con pezzi di ricambio di qualità per la revisione delle apparecchiature oleodinamiche e il servizio di vendita è puntuale, veloce e altamente affidabile. In particolare, Oleodinamica MAS dispone di centraline di controllo, pompe a pistoni e a ingranaggi per mezzi industriali, cilindri, tubi rigidi, flessibili e termoplastici semplici e binati, accumulatori, valvole di controllo, di blocco e di massima pressione, prodotti per il sollevamento quali paranchi elettrici a catena e a fune, gru a bandiera, funi e tiranti, ancoraggio, accessori-catene-funi-acciaio. Tra le principali marche trattate figurano Norgren, Festo, Linde, Pall, Hydac, Rexroth Bosh Group, Demag, SMC, Moog, Eathon Vickers, Olaer, Bucher Hydraulics, Euro Press Pack e tante altre.

Pressione insufficiente? Pompa in difetto o rumorosa? Surriscaldamento eccessivo dell’olio? In caso di guasti all’impianto, Oleodinamica MAS effettua interventi di tipo ordinario quali revisione, manutenzione e riparazione dei componenti oleodinamici tramite ispezioni, verifiche e controlli preventivi condotte da personale specializzato e rapido intervento nei casi di sostituzione, registrazione, lubrificazione e relativo monitoraggio dello stato dell’olio e dell’usura dell’impianto. Più interventi di tipo straordinario come il pronto intervento nei casi di fermo macchina. Le tecnologie utilizzate da Oleodinamica MAS sono di ultima generazione. Per esempio per la pulizia dei macchinari si adopera la tecnica della pulizia criogenica con ghiaccio secco (dry ice). Questo consente di preparare in maniera ottimale l’impianto all’opera di intervento e inoltre il trattamento non lascia alcun residuo nella macchina.Contattaci!

Ci trovi a Grugliasco (TO), in Via Lesna 48, oppure chiamaci ai numeri 011 7701022 /011 7701545 (fax). Se preferisci, puoi anche inviarci un’e-mail all’indirizzo info@oleodinamicamas.com. Ci siamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, col seguente orario: 8:30 – 12:30, 14:00 – 18:00.