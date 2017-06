Pavimento di sicurezza per interni: di cosa si tratta?

Il pavimento di sicurezza per interni è una struttura utile e intelligente, che può essere impiegata nelle scuole, nelle palestre, nei centri giochi, negli asili e in tutti i luoghi pubblici e privati dove si svolgono attività fisiche e ludiche.

Come suggerisce il nome, il pavimento di sicurezza è una speciale base, realizzata con materiali che attutiscono i colpi in fase di caduta e che aumentano la sicurezza e il comfort di chi li impiega. Si tratta di basi realizzate con particolari gomme che, grazie al potere elastico e assorbente, sono in grado di attutire le cadute e che permettono alle persone di non farsi male se cadono o se entrano in contatto con fra di loro.

Particolarmente utile per i bambini, la pavimentazione antitrauma è adatta agli spazi interni così come alle aree esterne, perché la gomma che lo compone si presenta impermeabile e resistente agli agenti atmosferici. Questa pavimentazione è, infatti, in grado di drenare l’acqua, il ghiaccio e la neve, quindi si propone antiscivolo e adatta per rendere sicura l’area di movimento anche in caso di terreno sdrucciolevole.

Non a caso, il pavimento di sicurezza viene spesso inserito nei campi da gioco esterni, nei parchi divertimenti per i bambini e nelle aree delle scuole e degli asili dove i piccoli svolgono attività all’aria aperto. Grazie alla sua elasticità e alla capacità di attutire i colpi, il pavimento antitrauma dà vita a un’area sicura, dove i bambini possono giocare in libertà senza paura di ferirsi o di provocarsi abrasioni se cadono. Ecco che il pavimento di sicurezza aiuta sia i bambini a sentirsi più protetti e sicuri, ma anche i genitori e gli insegnanti, che possono contare su una base più adatta ai movimenti dei bambini.

Il pavimento antitrauma di sicurezza si propone inoltre molto versatile, perché può essere definito nella misura che più si desidera e acquisire la forma voluta. Se, ad esempio, c’è la necessità di pavimentare solo una sezione esterna o interna di un edificio, il pavimento antitrauma è in grado di rispondere pienamente a questa esigenza, perché può essere tagliato a misura.

Questa base può quindi essere scelta in tante versioni di colore, dalla verde che ben si lega con l’ambiente naturale a quella colorata. In questo caso il pavimento antishock può delimitare un’area di gioco, proporsi come una sezione adatta agli esercizi a terra e alle attività fisiche che prevedono cadute, salti o movimenti di altra natura.