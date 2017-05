I migliori semi per il tuo prato

Per trasformare gli spazi esterni adiacenti alla propria abitazione in un giardino rigoglioso che rimanga tale sia durante la stagione più calda che in inverno, è fondamentale la scelta dei semi per prato. La scelta dei semi migliori è strettamente legata a ben sei differenti fattori e sono il clima, l’esposizione al sole, la presenza o no di un sistema di irrigazione, la tessitura fogliare che si desidera avere, la tonalità di verde preferita e la frequenza di manutenzione che si è disposti ad effettuare.

Le specie più adoperate per il prato sono le graminacee perché sono particolarmente resistenti al calpestio e hanno una bella colorazione verde più o meno intensa. La Festuca arundinacea così come la Festuca rubra sono delle graminacee molto apprezzate così come la Loireto perenne e la Poa pratense. Per ciascuna di queste specie, esistono diverse varietà che differiscono per la grandezza delle foglie o, talvolta, per la loro colorazione. Spesso le aziende che immettono in commercio dei veri e propri miscugli di tipo professionale di semi per prato per garantire alla clientela giardini sempre verdi e rigogliosi in ogni periodo dell’anno.

I miscugli a bassa manutenzione sono quelli più richiesti. Consentono di avere grandi superfici uniformi per aspetto che non necessitano di frequenti sfalci. Nel miscuglio a bassa manutenzione è sempre presente la Festuca arundinacea per le sue caratteristiche particolari. Infatti cresce molto poco, resiste in maniera eccellente al calpestio e non necessita di continue irrigazioni. I miscugli aventi una tonalità di verde molto chiara sono i più economici mentre quelli caratterizzati da un verde più intenso hanno un costo superiore.

Altra tipologia di miscuglio molto richiesta è quella adoperata per rinfoltire il prato. Solitamente viene acquistata da chi vuole rinvigorire un prato già esistente ma troppo rado oppure sciupato in certe zone. È l’ideale anche da usare per creare da zero un prato nuovo in tempi brevissimi poiché sono miscugli basati sulla presenza del Loietto. Questa specie vegetale è caratterizzata da un rapido insediamento iniziale e garantisce un prato verde in tempi rapidi di color verde scuro