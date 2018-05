Fleet management: come gestire il parco tecnologico-informatico di un’azienda

Nell’era dell’informatica pianificare il proprio lavoro e tenerlo ordinato attraverso programmi specifici è ormai un’esigenza piuttosto diffusa. Ogni azienda ha quindi la necessità di assumere personale altamente qualificato e specializzato che si occupi della manutenzione periodica del pc, e che installi programmi specifici per la gestione del flusso di lavoro.

Tale funzione viene chiamata Fleet Management ed è molto diffusa in diversi altri settori. Ma di cosa si occupa essenzialmente il Fleet Management? Ogni azienda che lavora gestendo grandi quantità di dati, o che fa uso di computer in modo massivo, necessita periodicamente di manutenzione e aggiornamento dei software installati in ogni macchina.

Esistono quindi degli addetti specializzati che si occupano proprio di questo, agenzie informatiche che dispongono di personale altamente qualificato per la gestione del parco apparecchiature di ogni azienda, che va dalla manutenzione, alla sostituzione, all’aggiornamento di ogni singola apparecchiature. Tale servizio viene appunto denominato Fleet Management. Approfondiamo meglio il discorso.

Nello specifico il Fleet management è un servizio messo a disposizione dalle aziende di informatica che si occupano della gestione dell’intero parco di apparecchiature informatiche di un cliente, installate presso di esso, che siano di proprietà del cliente stesso o solamente in prestito tramite contratto.

Il servizio prevede l’installazione iniziale delle apparecchiature insieme alle necessarie periferiche ed ai programmi utili allo svolgimento delle attività lavorative.

Inoltre prevede la manutenzione delle apparecchiature, ed un eventuale ripristino delle funzionalità e dei programmi nel caso di anomalie.

Il Fleet management prevede inoltre la gestione delle modifiche, gli spostamenti delle apparecchiature da un posto di lavoro ad un altro, oltre alla manutenzione periodica degli hardware e delle apparecchiature elettroniche.

Le aziende che si occupano di Fleet Management offrono anche servizi di noleggio, mettendo a disposizione dei clienti le postazioni di lavoro, corredate di computer, portatili, e periferiche accessorie, in questo modo il cliente non dovrà preoccuparsi personalmente della gestione degli asset, che sarà invece completamente a carico dell’azienda informatica erogatrice del servizio.

Risulta quindi piuttosto chiaro quanto sia importante per ogni azienda rivolgersi a dei professionisti, altamente qualificati ed esperti in informatica, per la gestione delle proprie macchine (computer, portatili, periferiche, sistemi dati ecc…), che risolvano qualsiasi tipo di problematica in tempi brevi, consentendo così di svolgere al meglio il lavoro e rimanendo allo stesso tempo costantemente aggiornati sulle nuove tecnologie.

Il buon funzionamento dei dispositivi renderà il lavoro molto più efficiente e veloce, evitando ritardi e malcontenti causati da attrezzature obsolete. Molte agenzie private di Fleet Management fornisco i servizi descritti sopra, Smart Managed Innovation (SMI) fornisce questo e molto altro, con professionalità ed efficienza uniche (scopri di più sui servizi offerti).

Non è semplice trovare l’agenzia giusta ed affidabile a cui affidare la gestione di questo importantissimo aspetto del lavoro, qualche ricerca su internet potrà aiutarvi nella scelta di quella migliore e più affine alle vostre esigenze, grazie anche alla descrizione dei servizi offerti da ognuna di esse.