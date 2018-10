Eluci, una tradizione di insegne e non solo

Qualsiasi locale commerciale, che esso sia un negozio di abbigliamento, una macelleria o un elettrauto, ha bisogno di essere riconosciuto e pubblicizzato.

Infatti l’attività potrà anche offrire un servizio magistrale ma se non sarà in grado di essere individuato e promosso la sua rendita ne risentirà in modo non indifferente.

Si dice che l’abito non fa il monaco ma quando si parla di inserzioni l’estetica è tutto. Un turista infatti sarà maggiormente attratto da un locale con un insegna alla moda e un prodotto sarà ricordato se il suo logo sarà simpatico.

La famiglia Eluci, le insegne e i cartelloni

Il fatto che l’abito faccia il monaco non è sfuggito di certo alla famiglia Eluci che, 40 anni fa, ha deciso di dare una svolta dal punto di vista delle inserzioni a tutte le attività della zona.

Questa ditta fiorentina che ha sede a San Giovanni Valdarno offre infatti un servizio ottimo non solo nel campo delle insegne ma anche per quanto riguarda la cartellonistica, la pantografia, la vetrofania, la lavorazione di materie plastiche, la stampa digitale e la personalizzazione di automezzi.

I servizi

I servizi offerti dalla ditta sono:

Insegne a led e al neon inscatolate e traforate ma anche totem a bandiera e cassonetti luminosi.

Pantografie ovvero incisoni a pantografo per vari materiali come marmo, vetro, metallo e tanto altro.

Vetrografie ovvero decorazioni su vetro e, eventualmente, anche applicazione di pellicole adesive che possono essere sabbiate argentate o colorate.

Lavorazioni plastiche per la produzione di cartelloni, banner pubblicitari o espositori.

Cartellonistica non luminosa di qualsiasi tipologia di materiale.

Stampa digitale su qualsiasi materiale.

Personalizzazione di automezzi e veicoli commerciali con il logo dell’azienda o qualsiasi altra scritta o disegno.

Affidabilità e serietà

La ditta Eluci si è affermata sul territorio per il fatto che offre servizi di alta qualità usufruendo sempre delle ultime tecnologie e mantenendo aggiornati i suoi prodotti e le sue modalità di esecuzione dei lavori.

Inoltre offre servizi di lavorazione per un numero non indifferente di materiali lasciando al cliente ampia libertà di scelta.

I materiali

I materiali che vengono lavorati sono:

plexiglas

plexiglas massello

plexiglas bicolato

plexiglas decorato con decorazione da retro su trasparente

decorazione oro in foglia su cristalli

lamiere di ferro

lamiere di alluminio

ottone

rame

traforatura con fresa

Gli Eluci non si limitano a illuminare

La società è molto richiesta anche per quanto riguarda la cartellonistica, infatti offre anche servizi di produzione di cartelli, targhe, ferro battuto per centri storici e tanto altro. La ditta offre inoltre magistrali servizi di manutenzione.

Per chi fosse rimasto affascinato dalla storia della ditta Eluci e sentisse il bisogno di una delle sue molteplici prestazioni d’opera potrà trovare maggiori informazioni sul sito web dell’ azienda “https://www.elucinsegne.it/”.