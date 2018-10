Ditte sgomberi cantine: A chi affidarsi a Milano e provincia

I traslochi rappresentano sempre un momento di passaggio importante nella vita di ognuno di noi e, in quanto tali, vanno trattati con la massima efficienza e professionalità. Anche nel caso in cui si avesse bisogno di sgomberare una cantina, un garage o una soffita è opportuno affidarsi a seri professionisti.

Se risiedi nella città di Milano o nella provincia del capoluogo lombardo hai solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le ditte che si occupano quotidianamente dello sgombero di cantine o altri locali. Vediamone alcune in dettaglio.

Impresa di servizi: MilanoService24

La ditta MilanoService24 si occupa dello sgombero di cantine, uffici e altri locali; si tratta di un servizio che abbraccia proprio tutti dai privati alle aziende pubbliche o a chi ha cantine o garage da sgomberare.

MilanoService24 opera su tutto il territorio di Milano e della provincia. Il servizio di sgombero comprende anche il trasporto e il deposito del materiale. La ditta elabora preventivi del tutto gratuiti e senza impegno e presenta prezzi particolarmente competitivi nel settore.

Sgomberi Milano Viale Bianca Maria

I servizi offerti da questa ditta milanese comprendono anche lo sgombero di cantine e appartamenti. Anche in questo caso chiedere un preventivo risulta facile e gratuito.

La ditta, che opera a Milano e provincia, si avvale della collaborazione di personale esperto e attento oltre che di mezzi professionali per operare in questo settore. Si può contattare l’azienda telefonicamente in modo che un incaricato sia a disposizione dei clienti per una valutazione attenta e precisa della situazione da dover affrontare.

Sgomberi Milano

La ditta Sgomberi Milano, oltre ad operare nella città di Milano, offre servizi su tutto il territorio nazionale. Da anni si occupa di questo settore e in particolare dello sgombero di cantine e altri locali simili.

Forte di una lunga esperienza, basta pensare che è presente sul mercato fin dagli anni Cinquanta, colloca il suo negozio in piazza Wagner a Milano. In questo modo offre la possibilità ai clienti di chiedere informazioni di persona e reperire notizie utili agli eventuali sgomberi o traslochi.

Il personale qualificato di cui si avvale questa ditta fa sì che nessun trasloco sia impossibile e tutti vengono trattati con la massima cura ed efficienza. Anche in questo caso si può chiedere un preventivo gratuito e senza impegno.

La ditta Abdel Whabe Mostafà

La ditta Abdel Whabe Mostafà è diretta da Shehata Ahmed Mahmoud Othaman; oltre ad eseguire lavori di pulizia di vari ambienti, si occupa anche di traslochi e sgomberi di cantine, uffici o altro. Si trova a Milano e opera anche nella provincia.

La ditta provvede a realizzare sgomberi con la massima cura e attenzione ai dettagli utilizzando attrezzature all’avanguardia. Effettua anche sgomberi di locali che devono essere liberati da precedenti inquilini o proprietari. Se il cliente lo desidera con la ditta Abdel Whabe Mostafà è possibile svuotare anche i mobili dal contenuto delicato (dalle suppellettili ai servizi di piatti e bicchieri). Gli addetti provvederanno, in tal caso, dapprima all’imballaggio degli oggetti in questione e successivamente al loro trasporto all’interno di un deposito qualora fosse necessario.

Altre imprese di sgombero a Milano

Sono davvero tante le ditte che si occupano di sgomberare cantine a Milano e limitrofi. Tra queste abbiamo la S.G. S.R.L. di Sharon Spossetti situata in Piazza della Repubblica a Milano, la Lcs Solutinons di Salvatore Lacava che garantisce lavori impeccabili ai clienti, la Edil Casa di Francesco Branzino e l’ Impresa FD Ristrutturazioni di Giuseppe D’Assaro, specializzata nello sgombero di cantine e soffitte. Numerosi sono anche i singoli rigattieri o artigiani che operano nel settore.