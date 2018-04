Cerchi stocchisti abbigliamento in Lombardia? RitiroStock24 in tuo soccorso!

Quando si parla di stock di magazzino si intendono quelle rimanenze di merce invenduta che affollano i magazzini di tutti i negozi ed, in particolare, di quei punti vendita che, pur organizzando svendite ed offerte speciali, si ritrovano sempre molti capi di collezioni precedenti. La presenza di questi stock non costituisce solamente un problema di occupazione di spazio di deposito che comporta anche dei nuovi ordini ridotti ma, al contempo, anche una perdita economica in quanto i capi, pagati regolarmente, rappresentano un costo difficile da recuperare.

Tutti i negozi di abbigliamento, dal più piccolo punto vendita al più grande store, si trovano alle prese con queste rimanenze che comportano un forte rallentamento in ciò che è la normale gestione del lavoro quotidiano. Generalmente, i capi che rimangono sugli scaffali sono quelli più estrosi, più adatti alla passerella delle sfilate di moda che alla vita quotidiana, oppure gli indumenti fuori taglia. Regalare o, peggio, buttare i vestiti è certamente un gesto anti economico, oltre che uno spreco, ma sono molti gli imprenditori che vivono con disagio la fine dei saldi in quanto puntualmente vedono il magazzino pieno di pezzi non venduti e praticamente impossibili da collocare.

Poichè il commercio al dettaglio vive di novità e di approvvigionamento di collezioni appena uscite, è fondamentale liberare i depositi e i magazzini dalla merce appartenente a collezioni precedenti, poco gradite al pubblico. Onde evitare di commettere errori e dare fiducia a chi offre su internet un’assistenza senza avere alcuna competenza in materia, è bene rivolgersi esclusivamente a professionisti del settore che sappiano esattamente come intervenire. RitiroStock24 è l’azienda che si occupa da molti anni di intermediazione tra i negozianti che desiderano svuotare i magazzini dalla merce vecchia e gli stocchisti che desiderano acquistarla per poi rivenderla, a loro volta, sui mercati internazionali. In sostanza RitiroStock24 costituisce un punto di incontro in cui domanda ed offerta vengono soddisfatte appieno. La richiesta di valutazione dei capi di abbigliamento in magazzino può essere effettuata sul sito internet entro pochi giorni lavorativi si ottiene una risposta e si procedere con il trasferimento della merce.

RitiroStock24

ritirostock24.com è il sito internet al quale accedere e, nell’apposito form relativo alle valutazioni, occorre inserire una esatta descrizione dei capi di abbigliamento, il numero di pezzi, la collezione, i tessuti, i marchi, le taglie e ogni altro dato utile al fine di rendere il pacchetto maggiormente interessante per gli stocchisti.

RitiroStock24, prendendo visione delle informazioni, analizza i vari capi e stabilisce un valore di mercato, comunicato al richiedente attraverso una mail. In caso di accettazione, le rimanenze di magazzino vengono imballate e ritirate da un corriere che provvede a consegnare il tutto presso il deposito dell’azienda che ha il compito di controllarle. La fase di verifica costituisce una garanzia per gli stocchisti che sono intenzionati a pagare la merce ma anche un adempimento importante per controllare che quanto detto dal negoziante sia corrispondente a verità. Se il controllo ha esisto positivo gli imballaggi vengono nuovamente messi in viaggio per la destinazione finale all’indirizzo indicato in fase di transazione.

Con riferimento ai compensi, l’attività di RitiroStock24 viene quantificata nel 10% del prezzo di valutazione, poi pagato dallo stocchista acquirente.

Abbonamento

Predisporre costantemente un’attività di smaltimento delle collezioni precedenti si dimostra molto utile al fine degli affari, anche per avere sempre spazio libero all’interno dei magazzini dei vari punti vendita.

Per questa ragione RitiroStock24 offre un servizio in abbonamento mensile, rinnovabile, dal costo estremamente conveniente, pari ad euro 59 al mese. Per consentire ai nuovi clienti di conoscere le modalità con le quali l’azienda provvede al ritiro e alla vendita delle rimanenze, viene offerta la possibilità di beneficiare di ben due mesi gratuiti di abbonamento.

Gli abbonati hanno degli innegabili vantaggi, possono chiedere delle valutazioni delle merce in via immediata, possono svuotare i magazzini con cadenza mensile o bimestrale e, ovviamente, riescono ad ottimizzare i costi di gestione e di avere un ritorno economico di tutto rispetto mediante la rivendita dello stock che, da zavorra, diventa un’ottima fonte di guadagno.

Per maggiori informazioni: https://www.ritirostock24.com/stocchista-abbigliamento-lombardia