Centrotest, gli esperti nel settore dei controlli non distruttivi e dimensionali

Centrotest: Esperienza e professionalità al servizio del cliente

Centrotest dal 1987 opera nel settore dei controlli non distruttivi e dimensionali. Infatti, dopo decine di anni passate a controllare le acciaierie, l’azienda si è specializzata proprio in questo tipo di controlli, ma ha aggiunto anche molti altri servizi nel suo catalogo.

L’azienda, che opera con la massima serietà e professionalità, effettua servizi sia in sede che in loco, e offre un’ampia gamma di servizi ad un costo sempre onesto e conveniente.

Centrotest: Servizi offerti

Come abbiamo detto, la vera specialità sono i vari tipi di controlli non distruttivi, come i controlli radiografici, quelli magnetoscopici o quelli su cemento armato, per citarne alcuni, ma offre anche controlli, ad esempio, sulla verifica della corrosione dei pali dell’illuminazione pubblica, con tecniche altamente specializzate come quella LPR. Lo stesso servizio, oltre che sui pali dell’illumanzione pubblica, viene fatto anche sui tralicci, o sui cavi di alimentazione della rete ferroviaria, e su molti altri materiali.

Un altro servizio che offre Centrotest sono i trattamenti termici, che quindi usano il calore per verificare la presenza di discontinuità. In questo caso vengono utilizzati trattamenti in forno, oppure localizzati, a seconda della necessità e del materiale da esaminare. Vengono utilizzati anche trattamenti termici di solubilizzazione, di normalizzazione e di ferritizzazione, con un monitoraggio costante delle temperature, per evitare di danneggiare il campione o il materiale preso in esame.

Vengono inoltre anche effettuate prove meccaniche, analisi chimiche, controlli della durezza e repliche metallografiche, per soddisfare qualsiasi tipo di cliente, per venire incontro ad ogni esigenza e per poter analizzare qualsiasi campione o materiale nel migliore dei modi o con il trattamento più opportuno.

Sito ufficiale e assistenza

Nel sito ufficiale dell’azienda, all’indirizzo http://www.centrotest.com, è possibile consultare il catalogo dei servizi completo. Inoltre, sempre sul sito, alla sezione “Certificazioni” si può vedere chiaramente la professionalità e la preparazione dei dipendenti. Il sito, tradotto in tre lingue diverse, ha anche una sezione “Contatti” nella quale compaiono indirizzo email, numero di telefono e sede di lavoro. Per preventivi, assistenza o qualsiasi informazione, basta contattare l’azienda con uno dei metodi sopracitati, per ricevere assistenza immediata.