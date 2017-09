Ci sono tantissime aziende che operano nel settore della comunicazione e che utilizzano diversi canali per trasmettere i messaggi che vengono loro affidati, Simpac è una delle più quotate sul mercato in questo particolare momento economico. Dalla lavorazione speciale su cartone ondulato alla produzione, e ovviamente progettazione, di espositori, isole promozionali, cartelli vetrina, insomma, tutto quello che serve per comunicare in modo efficace la vision dell’azienda e per farne conoscere i prodotti.

L’azienda, un inizio promettente

Simpac nasce nell’ormai lontano 1995, fondata da alcuni operatori del settore che credono che sia possibile mettere su un’azienda di cartotecnica. Così, unendo le loro energie, creano quella che, al momento , è un’azienda come tante altre nel settore della cartotecnica e delle lavorazioni speciali. Simpac però ha una marcia in più rispetto alle altre: la voglia di fare strada e di sbaragliare la concorrenza. Non è facile. A vincere però sono l’entusiasmo e l’energia positiva di chi ci lavora ed ecco che dalle lavorazioni speciali del cartone ondulato, con le quali Simpac colleziona diversi successi, si passa, verso gli anni 2000, a sviluppare un nuovo reparto, quello dedicato in modo esclusivo alla progettazione e produzione di espositori, isole promozionali, cartelli vetrina. Facile in quegli anni ancora lontani dalla crisi pensare di fare un passo in avanti, meno facile riuscire a farlo e arrivare anche al gradino successivo con lo stesso entusiasmo della partenza e la stessa voglia di continuare ad andare avanti.

Cosa è Simpac oggi

Oggi Simpac è una realtà consolidata nel settore, diversi grandi brand si sono affidati alla sua creatività e professionalità per sviluppare idee comunicative che hanno ottenuto, tutte, grandi successi. Il punto di forza di questa azienda è l’esperienza che è stata acquisita in questi anni, anni intensi, di duro lavoro, dove non tutto è sempre stato facile. Anche gli sbagli, gli scogli da superare fanno parte di un bagaglio di esperienze che ha consentito a questa grande azienda di diventare quella che è oggi, leader in Italia nella progettazione e produzione del packaging e del cardboard design.

Affidabili e professionali

Se si dovessero descrivere i professionisti che lavorano in Simpac sarebbero sufficienti due parole: affidabilità e professionalità, caratteristiche che oggi come oggi non sono solo essenziali, ma sono una rarità. La squadra di collaboratori Simpac è composta da progettisti, desiner, addetti commerciali, preventivisti e da un encomiabile reparto produttivo. La carta vincente? Sicuramente l’ambiente aziendale, fresco, dinamico, familiare.

Una cosa in più? L’attenzione dell’azienda nei confronti dell’impatto ambientale: tutti gli scarti vengono recuperati, le tecnologie di ultima generazione minimizzano consumi e sprechi.