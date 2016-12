Bricchettatrice usata con prezzi anche su richiesta. Scopri il portale Exapro.it

Se si è in cerca di un macchinario che sia in grado di trasformare e compattare in blocchi i trucioli di legno o altro materiale di scarto simile, allora conviene posare cappello, impermeabile e lente di ingrandimento per fermarsi dinanzi a un “semplicissimo” ma pratico automa che porta il nome di Bricchettatrice.

Sul mercato se ne possono trovare di diversi tipi e grandezze, dalla più vecchia alla più recente, anche usate… perché se una cosa funziona ancora alla grande è ingiusto buttarla via!

Un efficiente ed organizzato staff di rivenditori specializzati, fa parte della piattaforma online Exapro.it che mette a disposizione della clientela, un agente dedicato per ogni venditore.

Oltre 300.000 potenziali acquirenti da ogni dove smaniosi di venire a conoscenza della migliore offerta riguardante un qualsiasi prodotto, non solo bricchettatrici.

Che cos’è exapro.it?

Sistema facile e autonomo per l’inserimento di annunci online, con visibilità elevata.

Il venditore mette online la macchina e gli agenti che prendono in carico l’annuncio, lo traducono in nove lingue diverse mettendolo a disposizione proprio di tutti.

Gli annunci vengono pubblicati in rete, dopo di che si attenderà che eventuali compratori si facciano avanti e presentino una richiesta. Dopo essere stato selezionato il richiedente riceve immediatamente una risposta. L’agente incaricato fornisce eventuali altre informazioni utili per gli acquisti e una volta raggiunti dei termini le due parti vengono a conoscenza l’una dell’altra per concludere il tutto.

Exapro si offre come mediatore tra compratori e venditori per permettere che entrambe le parti siano soddisfatte dell’accordo; ricercando il prodotto che più rispetta le esigenze di ognuno, al miglior prezzo e con i migliori benefici che ne deriveranno.

Non mancando, di certo, nel metterli in contatto per concludere l’affare!

Il marchingegno di cui si sta parlando trova collocazioni in ambienti industriali o grosse realtà artigianali ove la produzione di grosse quantità di rifiuti è all’ordine del giorno e si cerca un metodo pratico ed efficace per smaltirli con conseguente grossa riduzione del volume.

La Bricchettatrice serve a riciclare materiale che altrimenti verrebbe gettato, o nel caso comunque dello smaltimento di grosse quantità, facilitarne il trasporto.

Questo strumento è utile anche per il recupero di spazio, ridurre il costo del trasporto degli scarti e, perché no, per avere un minor impatto ambientale.

L’esempio di un probabile utilizzo delle bricchette è per stufe a pellet o impianti CDR e di termo-valorizzazione.

La bricchettatrice, ha la facoltà di raccogliere trucioli di legno e imballarli utilizzando un sistema a pressione con alimentazione a coclea. Le bricchette che vengono fuori permettono un risparmio ecologico non indifferente data la loro eccezionale capacità termica, in quanto trattengono il più a lungo possibile il calore.

Il diametro di questi pezzetti è leggermente variabile e si ottengono senza l’aggiunta di legami o additivi chimici.

Macchinario utile e non troppo ingombrante.

Sul sito di Exapro oltre alla bricchettatrice usata, è possibile trovare macchinari di tutti i tipi e per tutte le esigenze. Sono disponibili macchine nuove o usate. Con prezzi su richiesta dell’utente. Per qualsiasi genere di domanda il portale offre una sezione dedicata.