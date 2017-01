Il boom delle sigarette elettroniche

Sigarette elettroniche: perché fanno successo?

Oggigiorno le sigarette tradizionali sono sempre più spesso sostituite con le sigarette elettroniche, che stanno avendo un vero e proprio boom tra i fumatori.

Ma perché fanno così successo?

Innanzitutto perché le sigarette elettroniche portano ad un risparmio economico non indifferente.

Infatti, i costi per l’utilizzo e il mantenimento di essa sono molto inferiori rispetto alle sigarette tradizionali (si pensi che i liquidi da comprare per la sigaretta elettronica durano molto più di un normale pacchetto di sigarette e costano anche meno in molti casi).

Un altro motivo è sicuramente legato alla salute.

Infatti, la combustione del tabacco in una normale sigaretta rilascia migliaia di sostanze, di cui almeno una decina cancerogene.

Con la sigaretta elettronica, non utilizzando tabacco, queste sostanze non vengono rilasciate, e quindi la salute ne giova sicuramente.

Ci sono anche vantaggi per i non fumatori, che non devono più subire il dannoso fumo passivo delle sigarette.

Per questo motivo, in alcuni luoghi è permesso fumare sigarette elettroniche ma non sigarette, in presenza di altre persone.

Oltre questo, con la sigaretta elettronica è possibile gradualmente smettere di fumare, abbassando progressivamente il livello di nicotina.

Infatti, gli e-liquid possono avere concentrazioni di nicotina variabili, o possono anche non contenerla, permettendo così al fumatore pian piano di smettere o comunque ridurre la nicotina.

Inoltre è possibile acquistare diversi aromi, variando il gusto della sigaretta elettronica, cosa molto gradita a chi la utilizza.

Inoltre, non ci sarà più il problema delle sigarette gettate per terra, riducendo quindi sporcizia e inquinamento ambientale.

Per questi ed altri svariati motivi, quindi, sempre più persone si trovano ad acquistare le sigarette elettroniche.

