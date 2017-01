Auto Service Cavaliere: soccorso stradale moto e rottamazioni

Sei rimasto in panne a Roma con la tua moto? Hai fatto un incidente con le due ruote e hai bisogno urgentemente di un carro attrezzi in provincia? La tua vecchia motocicletta va demolita? Contatta i professionisti di Auto Service Cavaliere, agenzia specializzata nel soccorso stradale di auto e moto e nelle rottamazioni: un team di esperti del settore è sempre a disposizione per risolvere i tuoi problemi di mobilità.

Il soccorso stradale moto di Auto Service Cavaliere è attivo sette giorni su sette, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24: contatta l’azienda e in pochi minuti un mezzo di soccorso ti raggiungerà su Roma, provincia e sul Raccordo Anulare. Il servizio comprende il costo della chiamata, il prelievo della moto incidentata e il disbrigo delle pratiche connesse.

Le tariffe per il soccorso stradale partono dai 50 euro, iva esclusa: con una spesa minima gli esperti dell’impresa ti manderanno un carro attrezzi sul posto, recupereranno la tua moto, la trasporteranno nel luogo dove desideri, la terranno in custodia e si occuperanno della documentazione necessaria.

La ditta assicura un eccellente servizio di soccorso stradale per moto ma si occupa anche di demolizioni di moto e auto: se la tua due ruote o la tua quattro ruote ti ha abbandonato e l’unica soluzione possibile è quella di rottamarla, rivolgiti ai professionisti dell’azienda. Basta un click o una telefonata per richiedere i servizi dell’impresa: comodamente da casa tua, o sul luogo dove è situato il veicolo da demolire, riceverai l’assistenza senza nessun costo aggiuntivo.

Il servizio è attivo su Roma, sul Grande Raccordo Anulare e in provincia, le tariffe partono dai 70 euro, iva esclusa e comprendono il costo della chiamata, il prelievo di auto e moto e il rilascio del certificato finale di rottamazione. L’impresa Cavaliere si occupa del ritiro del veicolo, dello svolgimento delle pratiche di demolizione, della cancellazione dell’auto o della moto dal Pra, il pubblico registro automobilistico e della consegna della documentazione certificata.

Contatta Auto Service Cavaliere senza impegno, per avere informazioni più dettagliate sui servizi e chiedere un preventivo gratuito.

Per contattare i professionisti del team basta telefonare al numero presente nella sezione contatti del sito. Un addetto dell’azienda prenderà in carico la tua segnalazione e attiverà immediatamente l’assistenza. Se invece volete chiedere informazioni sui costi del servizio o richiedere un preventivo gratuito potete andare sul sito internet ufficiale e compilare il form dedicato: entro 12 ore un incaricato risponderà ad ogni vostra domanda e vi fornirà un preventivo, senza impegno di spesa, sui costi di rottamazione auto e moto e sull’assistenza stradale.

In alternativa, potete visitare gli uffici dell’azienda Cavaliere, presenti a Roma in via Carlo Caneva.